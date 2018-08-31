«تو إكس إل» تطرح طاولة طعام نيكولا الجديدة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت شركة «تو إكس إل» العلامة التجارية المتخصصة في مجال الأثاث والديكور المنزلي الراقي في الإمارات، طاولة الطعام الأنيقة نيكولا، والكراسي المصممة لجعل تناول الطعام تجربة يعتز بها. تتكون المجموعة من طاولة طعام رمادية مذهلة وستة كراسٍ، كلها مصنوعة من خشب الزان الصلب.

الكراسي مبطنة ومصممة بأناقة مع مسحة من اللون الذهبي على الحواف. وأرجل الطاولة مستوحاة من الطراز الكلاسيكي مع وجود اللون الذهبي على الأطراف.

تعد طاولة وكراسي نيكولا مكاناً مثالياً لتناول وجبة رائعة مع الأصدقاء والعائلة، لأنها توفر مساحة متقنة لتزيين الطاولة ووضع أطباق متعددة.

وقال السيد آميت ياداف، مدير التسويق لدى شركة تو إكس إل، «تناول الطعام هو وقت للاسترخاء، وتناول وجبة رائعة ومشاركة قصصك مع الأصدقاء والعائلة. توفر مجموعة طاولة الطعام نيكولا المصممة بشكل أنيق، مساحة واسعة، وتتميز بتصميم فني أنيق وتتناسب مع أي ديكور للغرفة. أضف ثريا كبيرة فوق طاولة الطعام، وسيكون تناول الطعام مثل الملوك».