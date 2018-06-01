«ماي إيماريتس باس» يحفّز المسافرين على زيارة الإمارات عبر عروض خاصة

أصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة هذا الصيف والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس»، التي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة تسمح لحامليها بالإفادة من جميع العروض المتاحة ضمن هذا البرنامج.

وبموجب «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة حتى 31 أغسطس للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات ومعالم دبي، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية. وتخضع العروض لبعض الشروط والأحكام.

ويستفيد العملاء من حسومات خاصة في ما يزيد على 250 من المطاعم المتميزة. وتتوفر عروض أخرى أيضاً على تجارب ترفيهية رائعة تشمل زيارات لمتنزهات متخصصة ومرافق سبا فاخرة. وللمرة الأولى، أضيف عديد من منافذ التجزئة إلى قائمة العروض التي يوفرها البرنامج وتشمل ماركات أزياء ولياقة بدنية.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: يستفيد العملاء من برنامج ماي إيماريتس باس لاستكشاف دبي والدولة وما تقدمه من تجارب متنوعة تلبي جميع الأذواق مرافق عالمية تتيح للزوار اختبار نشاطات فريدة حتى ولو لم تكن المرة الأولى التي يزورون فيها هذه المدينة، المقر الرئيس لطيران الإمارات. وتلبي دبي متطلبات جميع أفراد العائلة، حيث تتمتع بجو مشمس طوال العام، كما توفر تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة.

ويستطيع الزوار استخدام «ماي أيماريتس باس» للاستفادة من حسومات خاصة على بعض من أشهر الوجهات في دبي، مثل دبي باركس آند ريزورتس، الذي يضم 3 متنزهات هي موشنجيت وبوليوود باركس وأول منتزه وحديقة مائية ليغو لاند في المنطقة.

وتسيّر طيران الإمارات رحلات مباشرة من دبي إلى أكثر من 150 وجهة عبر 6 قارات، وتشمل الوجهات التي ستطلقها هذا الصيف العاصمة التشيلية سانتياغو ولندن ستانستد.