«تصنيف 5 نجوم» لمركز خدمة «دو» في برج السلام

حاز مركز خدمة عملاء دو في برج السلام بدبي، على «التصنيف الذهبي فئة 5 نجوم»، الذي تمنحه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في إطار مبادرتها المميزة «ارتقاء»، التي أطلقتها بهدف إسعاد المتعاملين.

ويأتي التصنيف الجديد، تكريماً لابتكارات الشركة وجهودها المتواصلة لتعزيز أجندة السعادة في الإمارات. وحقق مركز خدمة عملاء دو، الحائز على التصنيف، درجات عالية في عملية التقييم التي تجريها الهيئة، وفقاً لستة معايير. وتم الاحتفال بحصول دو على التصنيف الذهبي في مركز خدمة العملاء التابع للشركة ببرج السلام بدبي، بحضور حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال المنصوري: تتمحور استراتيجياتنا وخطط عملنا في قطاع الاتصالات، حول سعادة المتعاملين، باعتبارها الرهان الأكبر لتحقيق أهدافنا المستمدة من الأهداف العليا للدولة.

إننا ندخل عهداً جديداً، يتمثل في الثورة الصناعية الرابعة، التي ترتكز على جودة الاتصالات، وقدرتها الفائقة على الوفاء بمتطلبات تدفق البيانات الضخمة، والاتصال بين الآلات والمدن الذكية، وبينما نعمل على ضمان بنية تحتية تنافسية وفائقة التطور، نعمل على ضمان سعادة متعاملي القطاع وتحسينها، مع الأخذ في الاعتبار، مصالح الأطراف جميعاً. فقطاع الاتصالات في الإمارات، يعد قطاعاً استراتيجياً، وهو بمثابة الجهاز العصبي لمختلف القطاعات التنموية، كالصحة والتعليم والأمن وغيرها.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تعزيز مؤشر سعادة السكان، هو أحد الأهداف الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، وبصفتنا شركة وطنية رائدة في أحد أكثر القطاعات أهميةً في الدولة، فإن فلسفة أعمالنا تنسجم بشكل كامل مع هذا الهدف. نحن في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، نعتبر العملاء جوهر وأساس كافة عملياتنا وخدماتنا، ونحن فخورون بأن يتم تكريم ابتكاراتنا في مجال خدمة العملاء.

وتماشياً مع جهودنا لتعزيز التحول الرقمي عبر كافة القطاعات، فقد حرصنا كل الحرص على تعزيز تفاعلنا مع مختلف شرائح عملائنا، عبر قنوات ونقاط اتصال مختلفة، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لنا، عبر كافة أنحاء الإمارات. ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لهيئة تنظيم الاتصالات، على منحنا هذا التصنيف المرموق الذي نفخر ونعتز به.

مشاركة

من ناحية أخرى، شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مؤخراً، في معرض آدام بورفيلد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها مدرسة جيمس فاوندرز، بهدف إلهام التفكير الإبداعي لدى الشباب، وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيا.