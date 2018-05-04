افتتاح مطعم «فيللا بيروت» في دبي

افتتح قطاع الأغذية والمشروبات للتوكيلات التجارية العالمية التي تدير وتشغل الماركات العالمية في الإمارات المطعم اللبناني المعروف «فيللا بيروت» على طريق شاطئ جميرا بأم سقيم 2 في دبي، وهو الثاني في سلسلة مطاعم «فيللا بيروت» بعد افتتاح مطعم للسلسلة في أبوظبي. ويقدم المطعم اكثر من 85 طبقا مـن الاختيــارات اللبنانية المتعــددة اضــافة لأطبـــاق الحلوى.

وقال هادي الحكيم رئيس وشريك الماركات العالمية التجارية: هدفنا تقديم الاطباق التي تتميز بنكهة الطعام المنزلي. ويقدم «فيللا بيروت» أفضل الاطباق في تجربة لبنانية مميزة لنحافظ على السمعة العالمية التي اكتسبتها الأطباق اللبنانية منذ عشرات السنين.