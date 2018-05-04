«دانوب» تفتتح متجرها التاسع في الإمارات

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح أمس أكبر صالات عرض دانوب هوم في منتزه «كيوبز بارك» بمنطقة المصفّح في أبوظبي، وبلغت قيمة الاستثمارات التي ضختها المجموعة في المشروع نحو 50 مليون درهم، والمتجر هو التاسع لها في الدولة.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، في تصريحات للصحفيين على هامش الافتتاح، إن المجموعة تعتزم افتتاح 3 متاجر جديدة إلى جانب هذا المتجر الذي جرى افتتاحه في أبوظبي ليبلغ إجمالي عدد المتاجر الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الجاري نحو 4 متاجر باستثمارات 200 مليون درهم.

وأضاف ساجان: أن هناك متجراً آخر من المقرر افتتاحه في عجمان في سبتمبر القادم إضافة إلى متجر آخر في جيمي مول بمدينة العين والثالث والأخير في إمارة دبي، فيما من المقرر افتتاح متجرين جديدين في عمان خلال العام الجاري أيضا إضافة إلى خطط الشركة للتوسع في الهند.

وأشار إلى أن المتجر الجديد في أبوظبي على أتم استعداد لمواكبة الطلب المتنامي على منتجات تحسين المنازل في المنطقة بالتزامن مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020».

من جانبه، قال عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب» إن المجموعة تخطط لافتتاح 8 متاجر جديدة سنوياً عبر إضافة 500 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة خلال الأعوام الخمسة القادمة، مشيراً إلى أن «دانوب» تدير حالياً أكثر من 25 متجراً ناجحاً في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الديكورات المنزلية ستبلغ 664.0 مليار دولار بحلول العام 2020. وتشكل منتجات الأثاث المنزلي والمنسوجات وأغطية الأرضيات عنصراً أساسياً في الديكورات المنزلية، ولا شك أن التوسع والتطور الذي شهده القطاع العقاري قد ساهم بشكل ملحوظ في دعم نمو سوق الديكورات المنزلية حول العالم«.

بدوره، قال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة»دانوب هوم«:»تشهد سوق الديكورات المنزلية نمواً مستقراً في جميع أنحاء العالم وتواكب شركتنا هذا النمو، بإضافة المتجر الجديد إلى محفظة أعمالنا.