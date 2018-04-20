«دكاني للتسوّق الذكي» تجري سحباً على جوائز حملتها الترويجية

أجرت شركة دكاني للتسوق الذكي، سحباً على هواتف سامسونغ S9، وآيفون إكس، وذلك في ختام الحملة الترويجية للشركة. وأقيم السحب على جوائز الحملة الترويجية مؤخراً في «أسواق المزهر»، بحضور كلٍ من محمد حسن من اقتصادية دبي، وعبد الحميد الخشبي من إدارة «أسواق»، إلى جانب فيصل بن حيدر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة دكاني.

وتقوم شركة دكاني للتسوق الذكي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، الجمعية التعاونية وأسواق وفريش N1، بتوفير خدمة التسوق الذكي من فروعها التي تغطي معظم مناطق إمارة دبي. وتعرض دكاني للتسوق الذكي، المنتجات الاستهلاكية للمتاجر على منصتها وتطبيقها الذكي، كما توفر خدمة التوصيل من المتجر الأقرب للعميل.