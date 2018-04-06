«كاديلاك» تطرح مركبة «إكس تو 4» الرياضية متعددة الاستخدامات

كشفت «كاديلاك» أخيراً عن طراز «إكس تو 4» للمرة الأولى، وهو عبارة عن مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات مدمَجة وجديدة كلّياً مصمَّمة خصّيصاً للجيل المقبل من العملاء الساعين وراء الفخامة العالية.

وتم تطوير المركبة التي تدخل عبرها كاديلاك للمرة الأولى فئة المركبات المدمجة الفاخرة والأسرع نمواً ضمن قطاع السيارات، وفق هندسة تصميمية مدمَجة حصرية بالمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات، وهي تتمتّع بتصميم معبِّر وأداء موثوق ومقصورة رحبة وتقنيات جديدة.

وقال يوهان دي نيشن، رئيس شركة كاديلاك: يهدف إطلاق مركبة إكس تو 4 الأولى طراز 2019 إلى توسعة مجموعتنا الناجحة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات ضمن فئة لم تتواجد فيها كاديلاك مسبقاً. وتُطلِق المركبة بذلك توجّهاً قوياً جديداً خاصاً بالمنتجات ستقوم كاديلاك عبره بالكشف عن طراز جديدة مرّة كل 6 أشهر حتى 2021.

وتأتي جميع الطرازات مجهزة بمحرّك كاديلاك الجديد كلّياً سعة 2 لتر بشاحن توربيني يتضمّن تقنيات جديدة معزّزة للكفاءة شاملة الإدارة الفعالة للوقود، وهو يتصل بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات مع الجيل المقبل من ميزة التبديل بالدقة الإلكترونية.