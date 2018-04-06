«جي إم سي» تطرح «سييرا إيه تي 4» لتعزيز قدرات القيادة على الطرق الوعرة

تعيد شركة «جي إم سي» تعريف رياضة القيادة على الطرق الوعرة من خلال طرح شاحنتها الجديدة كلّياً «سييرا أيه تي 4» للعام 2019. ولأول مرة على الإطلاق، تقدم «سييرا AT4» جمعاً مميزاً عبر تناغم القدرات الحقيقية على الدروب الوعرة والتقنيات المبتكَرة مع مستويات الرقي العالية والمظهر الجريء المتوقَّع من «جي إم سي».

وقال دانكان ألدريد، نائب الرئيس الدولي في «جي إم سي»: تم تصميم سييرا AT4 طراز 2019 للعملاء الذين يفضلون قيادة مركبة مرتفعة على الطريق والاستمتاع بالمغامرات على الدروب الوعرة. كما يشكّل الطراز الجديد بداية لعلامة AT4 التي ستتم رؤيتها على كل مركبة ضمن مجموعتنا خلال العامين المقبلين.

وقال مات نوون، مدير تصميم الشكل الخارجي لدى «جي إم سي»: «تعد سييرا 2019 التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق عن شاحنات البيك-آب الكبيرة من «جي إم سي»، وطراز AT4 الجديد يعزّز جوهرها فيما يتعلّق بالقدرات مع لمسات رياضية متميّزة. فعبر كل زاوية تنعكس لغة «جي إم سي» التصميمية الراقية لكن في الوقت ذاته العملية».

وتأتي «سييرا AT4» مجهّزة قياسياً بميزة رفع التعليق بحدود 2 بوصة مما يمنح ارتفاعاً إضافياً عن الأرض وقدرة دفع بالعجلات الأربع مع علبة نقل حركة من سرعتين تشتمل على التعشيق رباعي العجلات للمسافات القصيرة في الظروف القاسية جداً.