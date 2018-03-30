«دانوب العقارية» تنجز «جليتز ريزيدنس 3»

أعلنت شركة دانوب العقارية إنجاز الوحدات السكنية بمشروعها الثالث «جليتز ريزيدنس 3» في مدينة دبي للاستديوهات، ويضم المشروع الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 350 مليون درهم لـ354 وحدة من طراز الاستديو، والغرفة الواحدة، والغرفتين، التي بيعت جميعاً في 2015.

وعقب إتمامها إنجاز المشروع، تعتزم الدانوب العقارية فتح باب التسليم للعملاء قريباً، عقب إتمامها للإجراءات القانونية المتبعة، وهو ما يرفع عدد الشقق التي تسلمها الشركة إلى 656 وحدة، مع تسليم مشروع «جليتز ريزيدنس 1 & 2» بما يضمه من 302 وحدة العام الماضي.

وكانت الشركة أطلقت بداية الشهر الجاري 10 مشاريع من «جويلز»، الذي يضم 463 شقق بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم، بما يرفع ما تملكه الشركة من وحدات سكنية إلى 3628 وحدة بقيمة 3.14 مليارات درهم.

كما تقوم الدانوب العقارية، التي نشطت في السوق العقارية بدءاً من يونيو 2014 بتسليم 171 وحدة تاونهاوس نهاية الشهر الجاري، وهو ما يرفع عدد الوحدات المسلمة من هذا النوع إلى 827 وحدة، بقيمة 1.12 مليار درهم، وبما يوازي أكثر من ثلث قيمة الوحدات التي تطورها الشركة.

وقال رزوان ساجان، المؤسس ورئيس مجموعة الدانوب: 2018 بالنسبة لنا يمثل عام تسليم الوحدات العقارية، حيث نعتزم تسليم الوحدات في 4 مشروعات، وهو ما يرفع عدد المشروعات المسلمة إلى 5 من بين المشروعات التي أطلقناها حتى اليوم.

وكوننا مطورين عقاريين، نفخر بالتزامنا بتسليم الوحدات للمستثمرين والعملاء طبقاً للجدول الزمني الذي وعدنا به، ونحرص على عدم البدء في تطوير مشروع قبل الانتهاء من الذي سبقه، فضلاً عن ما نمنحه للعملاء من خطة دفع تعد الأفضل في السوق من حيث تدني قيمتها التي تصل إلى 1% من قيمة الوحدة شهرياً.

وقال عاطف رحمان، المدير الشريك لدانوب العقارية: سنقوم خلال 2018 بتسليم ما تصل قيمته إلى 1.5 مليار درهم من الوحدات السكنية، وهو المعدل الأعلى الذي نحققه منذ ظهور الشركة.