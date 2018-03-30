شوبارد تلتزم باستخدام «الذهب الأخلاقي» بنسبة 100%

أعلنت دار شوبارد السويسرية أنها ستستخدم اعتباراً من يوليو المقبل الذهب المستخرج وفق نهج أخلاقي 100% في صناعة الساعات والمجوهرات.

وباعتبارها شركة عائلية، تشكل الاستدامة قيمة أساسية لدى دار شوبارد، التي تتوج رؤيتها اليوم التي استهلتها منذ أكثر من 30 عاماً.

وحضر أصدقاء شوبارد وداعموها من أمثال كولين وليفيا فيرث، وجوليان مور، وعارضات وناشطات مثل أريزونا موس ونويلا كورساريس، والمغنية الصينية روي وانغ، للمشاركة في الإعلان المتعلق باستخدام الذهب الأخلاقي، الذي أكده الرئيسان الشريكان في شوبارد: كارولين شوفوليه وكارل-فريدريك شوفوليه أمام جمهور حاشد، خلال معرض «بازل ورلد» للساعات والمجوهرات.

وتحدد شوبارد الذهب الأخلاقي بأنه الذهب المستورد من مصادر مسؤولة، تأكد استيفاؤها أفضل المعايير والممارسات الاجتماعية والبيئية المعتمدة عالمياً.