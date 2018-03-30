«دومينوز بيتزا» تفتتح فرعاً في «دبي مارينا» توسع

افتتحت «دومينوز بيتزا» فرعها الجديد المميز في «دبي مارينا»، ويقع الفرع ضمن منطقة سكنية يحيط بها عدد كبير من المقيمين والسياح، وعلى مقربة من محطة «مترو دبي مارينا»، ويستقبل رواده في صالة داخلية، وتراس خارجي.

ويتميز الفرع الجديد بطابع لافت إلى جانب تصميمه العصري ما يتيح رواده الاستمتاع بمشاهدة كيفية إعداد وجباتهم المفضلة.

ويعكس المطعم الجديد بزواياه وألوانه الصورة المبتكرة لدومينوز بيتزا. وقال شوبيت تاندون، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «آلامار الغذائية»، مالكة حق استغلال العلامة التجارية «دومينوز بيتزا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تلتزم «آلامار الغذائية» بتقديم أفضل أنواع البيتزا، ونحن نتطلع إلى توسيع شبكة فروعنا، ليتمكن كل مقيم في الإمارات بالاستمتاع بتجربة تذوّق رائعة.