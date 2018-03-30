غرفة دبي تؤكد نجاح «قمة دائرة قادة التجزئة»

أشاد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أول من أمس، بالنجاح الكبير للدورة الرابعة من قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

لافتاً إلى أن إمارة دبي أثبتت من جديد أنها الوجهة المثالية لاستضافة هذه القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام وسهولة الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك في أفريقيا وآسيا ودول الخليج، مشيراً إلى أن دبي تعتبر عاصمة التسوق في منطقة الشرق الأوسط.

جاءت كلمة الغرير خلال مأدبة عشاء على هامش ختام الدورة الرابعة لقمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وأكد أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات يشهد تحولاً سريعاً مع وجود استثمارات كبرى في قطاع التجزئة على هامش الاستعداد لمعرض إكسبو 2020.

إضافة إلى تضاعف قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية مع توقعات بمعدل نمو يزيد على 20% بين عامي 2018 و2021. وأضاف أن إطلاق مجموعة عمل قطاع التجزئة مؤخراً يعتبر تطوراً إيجابياً للقطاع، لافتاً إلى أن المجموعة التي تعمل تحت مظلة الغرفة تهدف إلى تعزيز التعاون وتنافسية قطاع التجزئة، مؤكداً أن المزيد من شركات التجزئة بالإمارة تركز حالياً على الاستثمار في حضورها الرقمي وتوسيع نطاقها بالمنطقة.