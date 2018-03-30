4 ملايين مسافر على رحلات «الاتحاد» إلى الصين

تحتفل الاتحاد للطيران هذا الأسبوع بمرور 10 سنوات على بدء عملياتها التشغيلية في السوق الصينية منذ إطلاقها لخدمة الرحلات بين أبوظبي وبكين في 2008، التي تبعها إطلاق الرحلات إلى تشنغدو في 2011، وشنغهاي في 2012، وهونغ كونغ في 2015.

وحتى اليوم، سافر ما يقرب من 4 ملايين مسافر على خطوط الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران من وإلى الصين. وتوفر الشركة في الوقت الراهن 28 رحلة أسبوعياً إلى الصين مع إمكانية الربط بسلاسة عبر مركز التشغيل الرئيسي للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي إلى ما يزيد على 40 وجهة من وجهات الأعمال والترفيه على امتداد منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وأميركا الشمالية.

ومن خلال التكامل الفعال والاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن ومساحات الشحن على متن طائرات المسافرين، نقلت الاتحاد للطيران ما يزيد على 400 ألف طن من البضائع بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات العشر الأخيرة.

ولتوفير أعلى مستويات الراحة وقدرات الربط للمسافرين، أبرمت الاتحاد للطيران اتفاقيات شراكة بالرمز مع خطوط هاينان الجوية، وخطوط شرق الصين الجوية، وخطوط جنوب الصين الجوية. وقامت الاتحاد للطيران بترقية طائرات رحلاتها إلى شنغهاي وبكين إلى طائراتها المتطورة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في عامي 2016 و2017 على الترتيب، من أجل تلبية الطلب القوي من جانب المسافرين الصينين.

وقال الدكتور علي الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين: تعد الصين أكبر شريك تجاري للدولة، وتستقطب الإمارات أكبر الاستثمارات من الصين في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر كذلك أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ونحن ملتزمون بمهمة مركزية تتمثل في تحويل رؤية مبادرة «الحزام والطريق» إلى واقع.

وباعتبارنا أحد مراكز الطيران الكبرى في منطقة الخليج العربي، ستواصل الدولة عموماً وأبوظبي القيام بدور محوري في تعزيز التعاون العالمي، في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، عبر الاستفادة من شبكة الوجهات العالمية، التي توفرها الاتحاد للطيران.

وقال سيف سعيد غباش، المدير العام لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: حققت الصين نمواً على صعيد السياحة، لتصبح أكبر الأسواق الخارجية للسياحة القادمة، من حيث عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي. ورحبت أبوظبي بـ 380 ألف سائح من الصين في 2017، بزيادة كبيرة تبلغ 61% عن 2016، وفي يناير، سجلنا كذلك زيادة إضافية 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.