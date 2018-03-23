«تو إكس إل» تطرح طقم غرفة المعيشة «كاسبر» الرمادي

طرحت شركة «تو إكس إل» للمفروشات والأثاث الفاخر والديكورات المنزلية في الإمارات، طقم غرفة المعيشة «كاسبر» بلون رمادي هادئ وتصميمه المبتكر .

والذي يتناسب مع ديكورات المنازل المختلفة. ويتكون الطقم من كنبة تتسع لـ4 أشخاص وكنبتين.

والطقم مصنوع من القماش الناعم، ويمتاز الطقم بحواف وأرجل من الخشب بلونه الذي يتناسب تماماً مع الرمادي، ما يجعله أيضاً مناسباً جداً لطاولات القهوة المتوفرة في المتجر.

وقال أميت ياداف مدير التسويق لدى «تو إكس إل»: الرمادي لون ديناميكي متميز إذ يوفر عدداً كبيراً من الاحتمالات والإمكانات لاختيار الأثاث المناسب والخروج بتوليفة رائعة. وتم تصميم أرجل وأذرع الطقم بطريقة كلاسيكية. وتوفر «تو إكس إل» تشكيلة كاملة من الأثاث المنزلي الفاخر بتصميمات وظلال وألوان مختلفة تناسب كافة الأذواق العصرية والكلاسيكية على حد سواء.