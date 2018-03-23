صيدلية ابن سينا تتوسّع في 15 موقعاً جديداً بالإمارات العام الجاري

تعتزم صيدلية ابن سينا افتتاح 15 موقعا جديدا لصيدلياتها بالدولة خلال العام الجاري. وبدأ إطلاق الصيدليات الجديدة بمواقع رئيسية في دبي، أبوظبي، رأس الخيمة والشارقة اعتبارا من شهر فبراير حتى تتوفر للعملاء تجربة تسوق مميزة إضافة إلى قدرتهم على الحصول على خدمات استشارية.

وتنتشر صيدلية ابن سينا في أكثر من 100 موقع بمختلف مراكز التسوق الرئيسية والمناطق الحيوية في جميع أنحاء الدولة. وأكد المتحدث باسم ابن سينا وهي أول صيدلية مرخصة في الإمارات منذ 1965 الالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمنطقة من منتجات الجمال والحياة الصحية وضمان حصول الزبائن على خدمات عالية المستوى.

وقالت سليمة شُراب مدير عام صيدلية ابن سينا: المواقع الجديدة لن تكون مجرد صيدليات عادية، بل ستصبح نموذجا يحتذى به لتقديم أحدث الابتكارات الصحية وتلبية احتياجات زبائنها المختلفة.

كانت مرحلة التوسع شهدت خلال العام الماضي الكشف عن 10 صيدليات. ويشهد 2018 افتتاح صيدليات في ويست زون مزهر، ريمال روتانا، أمواج روتانا في جميرا بيتش رزيدنس، منازل الخور، أفنيو مول في موتور سيتي، مجمع سبرينغز، ومرسى السيف في دبي.

وسيتواصل التوسع بافتتاح صيدليات بيونايتد سكوير، والخالدية الجديدة، روضة الخير في أبوظبي، بوابة مارينا، سيتي لاند مول، ابن بطوطة وزعبيل في دبي. كما تشمل المواقع الأخرى مول كلباء، مركز مدينة الزاهية بالشارقة، وجروف فيليدج في رأس الخيمة.

ويأتي توسع ابن سينا بمثابة دفعة لهذه الصناعة التي يتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى 13 مليار درهم بحلول 2020 ونحو 21 مليارا بحلول 2025.