«يو جي جي» تطلق مجموعة ربيع وخريف 2018

أطلقت شركة «يو جي جي»، لعالم الأحذية والموضة والتابعة لمجموعة «ديكيرز براندز»، التشكيلة الجديدة لموسمي ربيع وخريف 2018.

وتتعاون العلامة التجارية في عرض موديلاتها الجديدة مع نخبة من الشخصيات في كاليفورنيا. وهذا الموسم، تعرض العلامة التجارية «يو جي جي» مجموعة من الصور والفيديوهات للأفراد المشاركين في الحملة عبر بعض القنوات الرقمية وهي، الفيسبوك، انستغرام وسناب شات.

وتضم المجموعة فنان رسوم جدارية شهيرا، طلابا من جامعة سانتا باربارا في كاليفورنيا، مصورا فوتوغرافيا للموضة، مدونة موضة وشخصيات متعددة المواهب.

وتم التقاط صور وفيديوهات الحملة بواسطة «فريدريك أويرباخ» و«كاواي موليتيرنو» وتم اختيار المكان بعناية وحرفية. وتنوعت الموديلات المعروضة خلال الحملة لتضم أحذية ديون لندن الكلاسيكية، نعال الصوف المستوحاة من الشريط الوراثي للعلامة التجارية والصنادل وأحذية السنيكرز الجديدة.