«دو» «أفضل شركة معلنة» في حفل جوائز دبي لينكس

فازت شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة «أفضل شركة معلنة خلال العام» في حفل توزيع جوائز «دبي لينكس 2018»، الذي يكرم الشركات الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمنح جائزة «أفضل شركة معلنة» سنوياً إلى إحدى الشركات أو المنظمات المعلنة التي تتمكن من تمييز نفسها عبر حملات إعلانية بمستوى عالٍ من الإبداع والابتكار. وفازت «دو» في السنوات الأربع الماضية بـ 39 جائزة من مهرجان دبي لينكس، بما في ذلك 3 جوائز غراند بري و13 جائزة ذهبية و16 جائزة فضية و7 جوائز برونزية.

وتمحور النجاح الذي حققته الشركة العام الماضي حول حملتها المميزة #شارك_بوعي، وهي الحملة التي استهدفت تشجيع كل فئات المجتمع على التحلي بالمسؤولية والوعي عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: فخورون وسعداء بحصولنا على الجائزة التي تأتي دليلاً على الجهود التي بذلها فريق عملنا خلال العام 2017 بهدف التواصل مع كل فئات المجتمع المحلي. ونحن نؤمن بأن من واجبنا العمل بشكل مستمر على توفير حلول وخدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة، إلى جانب المساهمة بتعزيز رقي مجتمعنا المحلي.