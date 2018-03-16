تكريم 37 شركة ومؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 37 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال حفل نظمته أمس في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها، وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 309 منذ إطلاق المبادرة في 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في حفل أمس حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث حصل عليها للمرة الأولى شركة «كلايد آند كو» و«دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا» و«المستقبل لصناعة الأنابيب» و«بنك الفجيرة الوطني»، في حين حصلت شركة «بلو» و«المحترف دي سي للهندسة» و«هيئة الطرق والمواصلات» و«خدمات النقل المدرسي» و«مجموعة تيكوم» على العلامة للمرة الثانية.

وحصل «كوربرت بزنس سيرفسز» و«أملاك للتمويل» و«وصل» و«ديمارا انترناشونال» و«بنك الاتحاد الوطني» على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصلت شركة «الفطيم كاريليون» و«تشيب» و«الأحواض الجافة العالمية» و«دو» و«كويك ريجستريشن» و«إمباور» على العلامة للمرة الرابعة،.

وحصلت كذلك كل من «مستشفى زليخا» و«فيوليا» و«باراماونت كومبيوتر سيستمز» و«ماب لإدارة المرافق» و«إنفو فورت» و«مجموعة شلهوب» و«الرستماني بيجل» و«مجموعة أباريل» و«إينوفا» على العلامة للمرة الخامسة.

كما حصلت شركة «دوكاب» و«مواصلات الإمارات» و«إيمريل للخدمات» و«سمرتاون انتيريرز» و«الإمارات للصرافة» على العلامة للمرة السادسة، وحصلت «مجموعة القرم التجارية» و«بنك المشرق» و«إنتركويل العالمية» على العلامة للمرة السابعة.

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن هذه الشركات أصبحت مثالاً للشركات الرائدة في مجال الممارسات المسؤولة والمجتمعية، التي يحتذى بها، معتبراً أن العلامة تساعد الشركات على تقييم ومراجعة خطوات واستراتيجية الأعمال المسؤولة المطبقة داخل الشركات.

مضيفاً أن الإقبال في تزايد للحصول عليها وهو ما يعكس أهمية العلامة أداة لتقييم الممارسات المسؤولة وتعزيز سمعة الشركة في السوق كونها مؤسسة مسؤولة ومستدامة. ولفت أنه تم منح 309 علامات إلى الشركات منذ إطلاق المبادرة في عام 2010، مؤكداً أهمية العلامة في مساعدة الشركات على التأكد من فعالية ممارساتها المسؤولة.

وكشف الغرير أن غرفة دبي تخطط بأن تطلق قريباً حلة جديدة ومتطورة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لافتاً إلى أن الشركات في دبي يمكنها التقدم بطلب للحصول على العلامة في الدورة الحالية.

وشدد على الدور الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال وعبر أدوات ومبادرات متنوعة على تعزيز وعي مجتمع الأعمال حول دمج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن استراتيجيات الشركات. وأضاف: مع حلول «عام زايد» نتوقع أن نرى العديد من الشركات الأخرى تتخذ نهجاً وتطلق مبادرات تدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات، بهدف تعزيز تأثيرها الاجتماعي.