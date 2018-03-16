«اتصالات» تقدم خدمة «مشاهدة الفيديو حسب الطلب» لمشتركي الهاتف المتحرك

أطلقت اتصالات أمس خدمة «مشاهدة الفيديو حسب الطلب» لمشتركي خدمتي الموبايل المفوترة والمدفوعة مقدماً، والتي توفر من خلالها مشاهدة غير محدودة لمقاطع الفيديو بـسعر 5 فلوس للدقيقة.

ويمنح هذا العرض الجديد من «اتصالات» المرونة لمشتركي خدمات المتحرك المفوترة والمدفوعة مقدماً عند مشاهدة الفيديو، وذلك عبر نظام الدفع بالدقيقة للوقت المستغرق في المشاهدة دون الحاجة لاستهلاك سعة البيانات المخصصة لباقاتهم، كما أنه لا حاجة لعملاء «مشاهدة الفيديو حسب الطلب» إلى الوصول لشبكة الاتصال اللاسلكي (واي-فاي)،.

حيث بات بإمكانهم مشاهدة مقاطع البث الحي أو مشاهدة الأفلام أو مباريات كرة القدم في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم المحمولة مع سرعات تصل إلى 3 ميجابت في الثانية، الأمر الذي سيمكّن عملاء اتصالات من الاستمتاع بمشاهدة فيديوهات بتقنية الوضوح العالي HD.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: جاء إطلاق خدمة «مشاهدة الفيديو حسب الطلب» اليوم تأكيداً على هذا النهج المتميز، حيث ستوفّر هذه الخدمة الجديدة لعملاء خدمات المتحرك المفوترة والمدفوعة مقدماً مزيداً من التحكم في استهلاك البيانات، فضلاً عن الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المفضل لديهم عبر شبكة الإنترنت أينما كانوا،.

إضافة إلى عدم الحاجة للتقيّد بسعة البيانات في باقات المتحرك الخاصة بهم واستخدام ميزة نظام الدفع بالدقيقة عوضاً عن ذلك لمشاهدة الفيديوهات المختلفة. وستواصل «اتصالات» تقديم خدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لعملائها، وسيتمكن المستخدمون من التحكم في فترات استخدام البيانات غير المحدودة عن طريق الاتصال بالرقم #800* أو عبر تطبيق Etisalat UAE، ويتوفر هذا العرض لفترة محدودة فقط.