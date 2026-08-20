محكمة صينية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق مؤسس "إيفرجراند" في قضية احتيال





أصدرت محكمة الشعب شنتشن المتوسطة في الصين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، مؤسس شركة العقارات الصينية "إيفرجراند" في قضية احتيال واسعة النطاق.

وأفاد بيان أصدرته المحكمة بتغريم مجموعة إيفرجراند 82ر8 مليار يوان (31ر1 مليار دولار) وتغريم شركة إيفرجراند للعقارات 7 مليار يوان (04ر1 مليار دولار).

واعترف هوي كا يان، المعروف باسم شو جيا يين، بالذنب في أبريل في سلسلة من الاتهامات بما في ذلك جمع الودائع بشكل غير قانون والاحتيال ورشوة الشركات.

وكانت إيفرجراند أكثر مطور عقاري مديونية في العالم بديون تجاوزت 300 مليار دولار قبل أمرها بالتصفية.

وأدى انهيارها الذي جاء فيما اتخذت الحكومة الصينية حملة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في 2020، إلى دخول سوق العقارات الصيني في أزمة.