مؤشر سوق الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ 2006

المصدر: البيان

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سجل مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" أعلى إغلاق منذ 2006، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، حيث أنهى تعاملات جلسة أمس الاثنين، مرتفعًا 82.58 نقطة أو 0.62% ليقفل عند مستوى 13165.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.43 دولار أو 3.18% إلى 107.69 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 103.06 دولار للبرميل مرتفعا 3.77 دولار أو 3.79%.

وبلغت التداولات في السوق 9.02 مليارات ريال، بعد تداول 183.4 مليون سهم موزعة على 460 ألف صفقة



وسجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، وعلم، ومجموعة تداول، والخريف الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات شمس، ورعاية، وجبل عمر، والشرقية للتنمية، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأماك، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أماك، وعلم، والإنماء، وأكوا باور، والراجحي.

وبحسب رصد صحيفة "الاقتصادية"، فقد تأثرت البورصات العالمية الكبرى خلال الربع الأول من التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، إذ مالت أغلبية الأسواق الكبرى إلى النطاق الأحمر



واستند الرصد إلى بيانات هذه الأسواق، فإن ثلاث بورصات خالفت الاتجاه من بين كبرى البورصات هي السوق السعودية والكندية والبريطانية.

واستفادت السوق السعودية وكذلك الكندية من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى منذ 2008.

وبذلك سجلت البورصة السعودية المتمثلة في السوق الرئيسة "تاسي" مكاسب كبيرة بلغت 16 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تعد المكاسب المسجلة خلال الفترة هي الأكبر منذ الربع الرابع من 2007.

فيما سجلت السوق الكندية "تي إس إكس" ارتفاعا خلال الفترة 3.1 في المائة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 1.6 في المئة.

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