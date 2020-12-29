ارتفاع انتقائي للأسهم والسيولة 463 مليون درهم

المصدر: دبي – عمرو عادل

سجلت مؤشرات أسواق الأسهم أداء متبايناً في جلسة أمس وسط ارتفاع في مستويات السيولة، واستقر سوق دبي على تراجع هامشي بنسبة 0.04% ليغلق عند 2514.60 نقطة وسط ارتفاع انتقائي للأسهم في المؤشر العام.

وارتفع سوق أبوظبي 0.2% إلى 5106.31 نقاط، بدعم من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات. وارتفعت مستويات السيولة إلى 462.6 مليون درهم، موزعة بواقع 151.1 مليوناً في دبي، و353.31 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وفي سوق دبي، نزل قطاع العقار 0.15%، بفعل تراجع «داماك» 2.9%، و«ديار للتطوير» 0.7%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.72%، و«إعمار العقارية» 0.28%، و«الاتحاد العقارية» 0.36%.وهبط قطاع السلع 3.53% مع تراجع «دي إكس بي» 4%.

ونزل قطاع التأمين 0.5% مع تراجع «دار التكافل» 4.15% و«دبي الإسلامية للتأمين- أمان» 1.85% و«الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» 0.6%. وتراجع قطاع النقل 1.02% مع انخفاض «أرامكس» 1.8%. وانخفض قطاع الاستثمار بنحو طفيف 0.01% مع انخفاض «شعاع» 0.15%، و«اكتتاب القابضة» 1.04%.

وصعد قطاع البنوك 0.22% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.5%، و«جي أف أتش» 1.64%، وارتفع «أملاك للتمويل» 0.78%. وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات بـ 20.06 مليون درهم، بارتفاع 0.620 درهم.

واتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم، منها 5.3 ملايين درهم للخليجيين، و2.38 مليون للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 4.73 ملايين درهم للعرب، و2.97 مليون للأجانب.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بدعم صعود قطاع البنوك بنسبة 0.21% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.31%، وارتفع «مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.64%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.5%، و«بنك الشارقة» 1.6%.

وارتفع قطاع العقارات 0.27% مع ارتفاع «الدار العقارية» بنسبة 0.31%، ونزل «رأس الخيمة العقارية» 0.63%، وارتفع قطاع الطاقة 0.85% مع صعود «دانة غاز» 1.43%، و«ابوظبي الوطنية للطاقة- طاقة» 1.42%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع «اتصالات» بذات النسبة، فيما قطاع الصناعة بنسبة 0.3% مع انخفاض «أبوظبي لبناء السفن» 4.02%.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، غداً، لإصدار قرار بالتمرير، بشأن الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية، بقيمة 10 ملايين دولار.

★ تعيين شركة بي إتش مباشر من قِبل شركة الخليج للملاحة القابضة مزوداً للسيولة لأسهمها المتداولة في سوق دبي.

★ أكدت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عدم صدور حكم قضائي نهائي بسحب الأرض الواقعة في جدة بالسعودية والعائدة لشركتها الزميلة صرح العقارية.

★ قرر مجلس إدارة شركة واحة الزاوية قبول استقالة موسى إبراهيم الغزاوي، وتعيين سلطان سالم ثعلوب عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

★ أعلنت شركة الخليج الاستثمارية عن تأجيل المصادقة على موازنة عام 2021 لاجتماع مجلس الإدارة القادم.

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