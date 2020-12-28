عام قياسي لسوق أبوظبي العالمي 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

شهد سوق أبوظبي العالمي عاماً قياسياً من النمو خلال 2020، بإنجازات بارزة في التكنولوجيا المالية والجوانب التنظيمية والتمويل المستدام والتحكيم.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، استمر السوق في تحقيق نمو مستمر، من خلال سلطاته الثلاث: سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وأسفرت هذه الجهود عن زيادة عدد التراخيص السارية بنسبة 43%، لتصل إلى 3211 رخصة بحلول نهاية 2020، فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإشراف السوق بنسبة 193% لتصل إلى 85 مليار دولار.

تحديات

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: حمل 2020 العديد من التحديات للدولة والمجتمع كافة، وقد جاءت استجابة قيادة الدولة في الوقت المناسب إلى جانب جهود حكومة أبوظبي وهيئاتها، لتساعد على التغلب على التحديات التي نتجت عن الوباء، وها هو الاقتصاد الإماراتي يسير على قدم وساق نحو التعافي والمزيد من النمو.

وأضاف: تمكن سوق أبوظبي العالمي، وبالرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة، من النمو بشكل أكبر، ليصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركاء الاستراتيجيين والعملاء، حيث حققنا نتائج وتطورات أكثر من المتوقع لهذا العام، فقد شهدنا تعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي، وأطلقنا العديد من المبادرات الرائدة، وشكلنا شراكات تاريخية، كما حققنا المزيد من النجاحات في مجال التكنولوجيا المالية والتحكيم والتمويل المستدام، وعلى الصعيد الأكاديمي أيضاً.

وتابع: صادف هذا العام أيضاً، الذكرى الخامسة على انطلاق مسيرة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، جدد فيه فريق عمل سوق أبوظبي العالمي التزامه بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه، وإننا نؤكد مواصلة دورنا في تعزيز النمو والتنمية المالية، ودعم الاستدامة الاقتصادية في أبوظبي والإمارات.

فينتك أبوظبي

تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي اختتم العام باستضافة الدورة الرابعة من الحدث الرائد، مهرجان «فينتك أبوظبي»، افتراضياً إلى جانب مصرف الإمارات المركزي، والتي كانت الأكبر والأنجح، حيث استقطب الحدث أكثر من 7500 مشارك من أكثر من 110 دول.

وجمع المهرجان على مدار ثلاثة أيام، أبرز صناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية من كل أنحاء العالم ضمن الحدث الرقمي، الذي ضم العديد من المبادرات الرائدة، مثل منتدى «فينتك» الحكومي، و«فينتك 100» وتحدي الابتكار.

وفي إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية المستمرة، جاء الإطلاق الرسمي لمختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي، المبادرة التي تتيح إنتاج النماذج الأولية السريعة، واعتماد الحلول الرقمية التي يمكن أن تساعد الشركات في التغلب على التحديات، واستكشاف الفرص ضمن الأسواق المختلفة.

كما تمثلت أبرز محطات مسيرة 2020 في توسيع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي من خلال اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد البشرية وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، لإنشاء منصة تعليمية تستهدف الشباب الإماراتي، حيث ستعمل المؤسسات معاً لإطلاق برنامج «المصرفيون»، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم متطلبات الحكومة في إطار قائمة المهن الحيوية، التي وضعها مصرف الإمارات المركزي، وبما يتماشى مع متطلبات إدارة وتوظيف المواهب لدى البنوك.

تعاون

وفي أغسطس، تلا توقيع اتفاقيات السلام بين الإمارات وإسرائيل، إرساء سوق أبوظبي العالمي لعلاقات تعاون إقليمي جديدة، من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات التنظيمية والمالية الإسرائيلية الرائدة، بما في ذلك بنك «هبوعليم» وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

كما عزز السوق شبكة شركائه حول العالم من خلال تعاونات جديدة مع المؤسسات والهيئات التنظيمية المعترف بها عالمياً مثل «Aurora50»، ومكتب أبوظبي للصادرات، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق، ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، و«أربيترال وومن»، وغيرها من الجهات.

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