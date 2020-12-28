«البنوك» و«العقار» يضغطان على الأسهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات، أمس، أولى جلسات الأسبوع الأخير من 2020، بضغط من تراجع قطاعي البنوك والعقار وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة، تزامناً مع حالة الهدوء المسيطرة على المعنويات بالأسواق المجاورة والعالمية مع اقتراب انطلاق أعياد رأس السنة وإقبال المستثمرين على جني الأرباح.

وتراجع سوق دبي بعد ثلاث جلسات متتالية من الصعود بنسبة 0.46% بضغط من أسهم البنوك والعقار، ليغلق عند 2515.67 نقطة، محافظاً على مستوى 2500 نقطة.

كما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.59%، إلى 5095.94 نقطة، بضغط من هبوط قطاعات البنوك والعقار والطاقة.

ونزلت مستويات السيولة الكلية من 593.5 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 404.6 ملايين، موزعة بواقع 103.06 ملايين في دبي، و301.53 مليون في أبوظبي.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للتراجع انخفاض قطاع البنوك بنحو 0.8% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.94%، و«دبي الإسلامي» 0.86%، وانخفض «مصرف السلام- البحرين» 0.3%، و«مصرف عجمان» 0.64%. وانخفض قطاع العقارات بنحو 0.62%، مع تراجع «داماك العقارية» بأكثر من 3.5% و«إعمار العقارية» 0.3%، وانخفض «إعمار للتطوير» 0.36%.

وتراجع قطاع السلع 4.2% مع تراجع «دي إكس بي» 4.81%، ونزل قطاع الاتصالات 0.2% مع تراجع «الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» 0.2%. وتراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنحو 0.11% مع انخفاض «سوق دبي» 0.22% و«شعاع كابيتال» 1.61%.

فيما زاد قطاع النقل 1.1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.6%، و«الخليج للملاحة القابضة» 2.4%، وارتفع قطاع الخدمات 0.26% مع ارتفاع «أمانات القابضة» 0.62%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات بنحو 25.06 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً إلى مستوى 0.610 درهم، وكان «مصرف السلام- السودان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.8% مغلقاً عند 1.72 درهم.

واتجه العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 4.07 ملايين درهم، منها 2.4 مليون درهم للعرب، و1.67 مليون للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 1.52 مليون درهم للأجانب، و2.55 مليون للمواطنين.

سوق أبوظبي

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.83% مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.91%، و«أبوظبي التجاري» 0.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.5% وانخفض «بنك الشارقة» 1.56%.

وهبط قطاع الطاقة 0.99% مع انخفاض «أبوظبي الوطنية للطاقة» بنسبة 2.08%، ونزل «أدنوك للتوزيع» 0.8%، و«دانة غاز» 0.57%. وانخفض قطاع الخدمات 0.43% مع انخفاض «الجرافات البحرية الوطنية» 4.13% وتراجع أيضاً قطاع العقارات بنسبة 0.3% مع انخفاض «الدار» 0.31%.

إفصاحات

★ أعلنت «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية»، عن تعديل الاسم التجاري لها، ليصبح «غلفا للاستثمارات العامة».

★ قرر مجلس إدارة «الخزنة للتأمين»، تعيين أحمد سعيد الخروصي نائباً للرئيس، وتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق.

★ استحوذت «جي إف إتش» على حصة أغلبية في «رويبوك آسيت مانيجمنت»، كما قرر مجلس إدارتها، قبول استقالة العضو مصطفى خريبة، والموافقة على تعيين إدريس الرفيع بدلاً منه.

★ ناقش مجلس إدارة «بي إتش مباشر»، آخر المستجدات، في ما يخص فرص الاستثمار المتاحة، وفوض الرئيس التنفيذي باتخاذ إجراءات إتمام دراسة الاستحواذ على الفرص الاستثمارية المنتقاة.

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