إدراج «إيزي ليس» في سوق أبوظبي الثاني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة «إيزي ليس» في منصة «السوق الثاني» وقد بدأ التداول على أسهم الشركة من اليوم. تبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 30 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 30 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 90 ورقة مالية.

وتقدم «إيزي ليس»، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، حلول تأجير جاهزة للتسليم لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء. و قد أسست عام 2011 ولديها أصول بقيمة 74.1 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2020.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: نرحب بـشركة «إيزي ليس» في السوق الثاني، وهي رابع شركة يتم إدراجها في السوق في العام الحالي. يتيح الإدراج للشركات الخاصة الوصول الفعال إلى أسواق رأس المال لجمع الأموال من خلال طرح الأسهم والسندات، وبالتالي المساهمة في إثراء القطاع المالي.

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