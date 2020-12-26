الأسهم تحتوي صدمة سلالات «كورونا» الجديدة

المصدر: دبي – عمرو عادل

نجحت أسواق الأسهم المحلية في احتواء صدمة السلالات الجديدة من فيروس «كوفيد 19». وتراجعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي لتكسر سلسلة مكاسب 5 أسابيع متتالية، بالتزامن مع هبوط غالبية أسواق الأسهم الخليجية والعالمية بسبب تنامي المخاوف للمستثمرين تزامناً مع قيام عدد من الدول بفرض قيود على السفر.

ونزل سوق دبي 0.9% بمقدار 22 نقطة، ولكن بقي فوق مستوى 2500 نقطة ليغلق عند 2527.53 نقطة وسط هبوط قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، وتراجع سوق أبوظبي 0.2% بمقدار تسع نقاط عند 5125.93 نقطة بضغط من هبوك البنوك والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة 3.54 مليارات درهم منها 1.46 مليار درهم في دبي، و2.084 مليار في أبوظبي.

تعويض الخسائر

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: إن الأسواق عوّضت جانباً كبيراً من خسائرها الأسبوعية التي منيت بها يوم الاثنين الماضي إثر الأنباء عن اكتشاف سلالة جديدة «كوفيد 19» في بريطانيا.

وأضاف إن المستثمرين نجحوا في استيعاب ذلك، وهو ما ظهر جلياً في تماسك المؤشرات وعودة السيولة إلى مستوياتها السابقة خلال الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن الأمور هدأت بعد التطمينات بأن الفيروس المتحوّر لا يشكل خطراً كبيراً.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية عوّضت أيضاً بعضاً من خسائرها، إضافة إلى صعود أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عندها قبل أنباء السلالات الجديدة، ومن المتوقع أن يكون هناك استقرار في الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى إلى أساسيات السوق، فيما ستكون الأنظار متجهة إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن السنة المالية 2020.

سوق دبي

دفع سوق دبي للتراجع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.03% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 2.3% و«دبي التجاري» 3.8%، إضافة لهبوط قطاع العقار بنسبة 0.51% مع انخفاض «داماك العقارية» 7.2% و«الاتحاد العقارية» 6.06%، و«إعمار مولز» 1.06% فيما ارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.7%.

ونزل قطاع السلع 10.64% مع تراجع «دبي إكس بي» 13.3% بعد عرض «مراس» الاستحواذ على كامل أسهمها، إضافة لهبوط قطاع الاستثمار 2.04% مع تراجع «دبي للاستثمار» 2.04%، و«سوق دبي» 2.13%، و«اكتتاب القابضة» 2.56%، و«شعاع كابيتال» 1.87%.

وانخفض قطاع التأمين 2.42% مع انخفاض «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» 3.85%، إضافة لهبوط «تكافل الإمارات» 4.5%، و«دار التكافل» 3.06%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 188.5 مليون درهم يليه سهم «داماك العقارية» مستقطباً 143.35 مليون درهم، تلاه «دبي للاستثمار» 140.2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 92.026 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 32.13%، فيما تصدّر التراجعات «دي إكس بي» 13.3%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع، بصافي استثمار 12.82 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بفعل انخفاض قطاع البنوك 0.7% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 1.8%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.63% و«بنك الشارقة» 5.8%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.2%، ونزل قطاع الاتصالات 0.3% مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 1.2% مع هبوط «دانة غاز» 3.03%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.87%.

ونزل قطاع الصناعة 0.4% بدفع من تراجع «أسمنت رأس الخيمة» 1.25% و«أبوظبي لبناء السفن» 5.26% و«أركان لمواد البناء»0.11%، وتراجع قطاع العقارات 0.56% مع انخفاض «الدار العقارية» 0.31%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.64%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 577.08 مليون درهم، تلاه «الدار» 542.85 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 458.1 مليون درهم مع صعوده 2.46%.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمار 153.1 مليون درهم، كما اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بـ 107.14 ملايين درهم.فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بـ 261.7 مليون درهم، منها 107.14 ملايين درهم بسوق أبوظبي و154.56 مليون درهم بسوق دبي.

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