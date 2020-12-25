«العقار» و«البنوك» يعززان مكاسب سوق دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد سوق دبي مدعوماً مكاسب أسهم العقار والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح بعد صعوده لجلستين متتاليتين.

وواصل سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، معززاً مكاسبه فوق مستوى 2500 نقطة بدعم من مشتريات الخليجيين والمواطنين، والتي تركزت أغلبيتها على أسهم منتقاة في العقار والبنوك، وصعد المؤشر العام 0.64%، ليغلق عند 2527.53 نقطة، محققاً مكاسب سوقية بلغت 2.96 مليار درهم، فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح، ليتراجع بنسبة 0.32%، إلى 5125.93 نقطة، بضغط من هبوط قطاع البنوك والطاقة.

ونزلت مستويات السيولة الكلية من 604.15 ملايين درهم في الجلسة السابقة إلى 593.5 مليون درهم موزعة بواقع 208.63 ملايين في دبي و384.9 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع صعود قطاع العقارات بنحو 1.26% مع ارتفاع «إعمار العقارية» بأكثر من 1.9% و«إعمار مولز» 0.54%، وارتفع «داماك» 0.71%، فيما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.4%.

وارتفع قطاع البنوك 0.3% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.64%، و«مصرف السلام - البحرين» 1.4%. وزاد قطاع النقل 2.16% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2.46%، و«أرامكس» 2.07%، فيما نزل قطاع السلع 4.04% مع انخفاض «دي إكس بي» 4.6%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 1.02% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.4% و«اكتتاب القابضة» 1.5%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بنحو 35.63 مليون درهم، ليغلق عند 4.68 دراهم، وكان «مصرف عجمان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4% مغلقاً عند 0.780 درهم.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بسوق دبي نحو 342.3 مليار درهم في ختام التعاملات لتربح نحو 2.96 مليار درهم مقابل 339.3 مليار درهم.

سوق أبوظبي

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.41% مع تراجع سهم «أبوظبي التجاري» 0.95%، ونزل «أبوظبي الأول» 0.45%.

وهبط قطاع الطاقة 1.2% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 2.05%، و«دانة غاز» 0.56%. وانخفض قطاع الصناعة 0.4% مع انخفاض «سيراميك رأس الخيمة» 1.32% وتراجع أيضاً «أركان لمواد البناء» 0.11%.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة شركة واحة الزاوية اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة موسى إبراهيم محمد الغزاوي.

★ أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) أنه تم الاستدعاء لعضوية مجلس الإدارة كلاً من عضو الاحتياط الأول صالح السلمي ممثلاً عن شركة ضاحية الخالدية العقارية، وعضو الاحتياط الثاني عبد الله العصفور ممثلاً عن شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات.

★ صنفت شركة كابيتال انتليجنس سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة البالغة 25 مليون دينار و30 مليون دينار (BBB) و (-BBB) على التوالي، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.

23 مليون درهم صفقات سهم «مخازن زي»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، تنفيذ 20 صفقة كبيرة على سهم شركة «مخازن زي» بقيمة إجمالية 23.57 مليون درهم.

ووفق بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على 7.82 ملايين سهم ما نسبته 7.8% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 3 دراهم للسهم.

يشار إلى أنه تم إدراج وتداول أسهم شركة «مخازن زي» (شركة مساهمة خاصة)، في منصة «السوق الثاني» في سوق أبوظبي الأربعاء الماضي، تحت الرمز ZS.

وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 100 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويعد هذا الإدراج الثالث من نوعه الذي يتم في السوق الثاني عام 2020.

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