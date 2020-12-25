«صفا كابيتال»: نشاط قوي لسوق الاكتتابات بالإمارات 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع فهيم عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة «صفا كابيتال» لإدارة الثروات الخاصة والاستشارات ومقرها دبي، أن يكون عام 2021 نقطة تحول لأسواق المال في الإمارات مع نشاط قوي لسوق الاكتتابات العامة بعضها في الربع الأول من العام المقبل.

وقال لـ«البيان الاقتصادي»: إن سوق الاكتتابات في الدولة شهد تراجعاً ملحوظاً في العام الحالي، إلا أنه ممن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية تحولاً إلى المرحلة التالية في عام 2021، مضيفاً أن هذا التحول سيكون مدعوماً بالابتكار والتفكير الجديد.

وأضاف: يعزز هذا التحول إطلاق سوق «ناسداك دبي للنمو»، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملك آفاق نمو واسعة على زيادة رأس المال من خلال إدراج مبسط وتحقيق رؤية أكبر، وسوف يدعم هذا أسواق المال في دبي، بما يوفر فرصاً أكبر.

وأطلقت دبي في أكتوبرسوقاً جديداً باسم «ناسداك دبي للنمو»، وهي منصة هدفها مساعدة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام الأولي. وتوفر المنصة فرصة الإدراج للشركات ذات القيمة الأقل من 250 مليون دولار.

25 ٪

ويسمح سوق ناسداك دبي للنمو لأصحاب الشركات بتنفيذ الاكتتاب العام الأولي مع بيع حصة تعادل 25 % أو أكثر من أسهم شركتهم، ما سيمكنهم من الحفاظ على أغلبية الأسهم.وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الصين، تركز في الوقت الحالي على البورصات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك تركيزاً من الشركات بشكل كبير على دبي - سواء من شركات محلية أو عالمية.

ناسداك دبي

تعتزم ناسداك دبي بدء تشغيل «ناسداك دبي للنمو» في أوائل عام 2021 إضافة إلى الاكتتابات الأولية الأولى. وقد قام عدد من الشركات بالفعل بتعيين مستشارين لبدء عملية الاكتتاب العام.

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