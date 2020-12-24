8.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تداولات أمس الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء طالت معظم الأسهم القيادية، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد إطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد «كورونا» بدبي، وإعلان أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين اعتباراً من اليوم. فيما ربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 8.5 مليارات درهم.

وصعد سوق دبي 1.23% مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومية في 10 جلسات وليعاود الارتفاع من جديد فوق مستوى 2500 نقطة عند 2511.46 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار، فيما زاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.64% إلى 5142.32 نقطة، بفضل مكاسب العقار والبنوك والطاقة والاتصالات. ونزلت مستويات السيولة الكلية من 824.82 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 604.15 ملايين درهم موزعة بواقع 195.75 مليوناً في دبي و408.4 ملايين في أبوظبي.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 8.54 مليارات درهم في ختام التعاملات، حيث ربح سوق أبوظبي مكاسب سوقية بلغت 5.6 مليارات إلى 740.15 ملياراً، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 2.96 مليار إلى 342.3 مليار درهم.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع صعود قطاع البنوك بنسبة 1.8% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.5%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.4%. وارتفع قطاع العقارات بنحو 1.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» بأكثر من 2% و«إعمار مولز» 1.1%، وارتفع «إعمار للتطوير» 2.2% و«ديار للتطوير» 1.4%. وزاد قطاع الاستثمار بنحو 0.77% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.7%، و«سوق دبي» 1.2%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.43% مع ارتفاع «دو» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع النقل بنحو 0.43% مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.97% و«أرامكس» 0.7%، وارتفع قطاع الخدمات 0.21% مع صعود «الوطنية للتبريد المركزي» 1.16%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بنحو 32.55 مليون درهم، ليغلق عند 4.5 دراهم، وكان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.4% مغلقاً عند 10.45 دراهم.

سوق أبوظبي

وزاد سوق أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الطاقة 1.6% مع صعود «أبوظبي الوطنية للتوزيع- أدنوك للتوزيع» 2.63%، وارتفع أيضاً «دانة غاز» 1.6%. وارتفع قطاع العقارات 0.9% مع ارتفاع «الدار» 1.6% وارتفع أيضاً «رأس الخيمة العقارية» 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.34% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

إفصاحات

★ وافق مجلس إدارة «داماك العقارية» على زيادة حصة الشركة في رأسمال «ناين إلمز ش كو ليمتد» من 20% ملكية غير مباشرة إلى 40% ملكية إجمالية.

★ أقر مجلس إدارة «دبي الإسلامي» موازنة 2020 بالإضافة إلى استراتيجية وموازنة 2021.

★ قررت «أغذية» عقد اجتماع لمجلس إدارتها الاثنين المقبل.

★ أقر مجلس إدارة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» ميزانية 2021.

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