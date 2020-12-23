الأسهم تعكس اتجاهاتها وتربح 15 مليار درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

ربحت أسواق المال الإماراتية، ما يناهز 15.23 مليار درهم، في ختام جلسة أمس، معززة بمكاسب الأسهم القيادية، مع صعود أسواق الأسهم الخليجية والعالمية، وسط تلاشي مخاوف المستثمرين من فرض قيود على السفر، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كوفيد 19».

وعوضت مؤشرات الأسواق، جزءاً من الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة الماضية، وصعد سوق دبي 0.81% إلى 2480.8 نقطة،مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.72%، إلى 5109.61 نقاط بفضل مكاسب العقار والبنوك والاتصالات.

ونزلت مستويات السيولة الكلية من 984 مليون درهم، إلى 825 مليون درهم، موزعة بواقع 357.51 مليوناً في دبي بتداول 311.5 مليون سهم، و467.3 ملايين في أبوظبي بتداول 117.7 مليون سهم. وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي إلى 734.57 مليار درهم، مقابل 721.15 مليار درهم في الجلسة الماضية، لتربح 13.42 مليار درهم، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي إلى 339.44 مليار درهم، من 337.63 مليار درهم، بزيادة 1.8 مليار درهم.

سوق دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع، صعود قطاع البنوك بنحو 1.2%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.7%، و«جي إف إتش» 0.86%، وارتفع «مصرف السلام - البحرين» 0.85% كما ارتفع قطاع العقارات 0.06%. وارتفع قطاع النقل 1.36% وقطاع الخدمات 1.3% وصعد قطاع الاستثمار 1.45%. وعلى الرغم من تلك الارتداد الإيجابي أمس إلا أن الخليجيين والمواطنين، فضلوا البيع في الكفة الأخرى.

سوق أبوظبي

وزاد سوق أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الطاقة 1.67% وارتفع قطاع العقارات 1.3% فيما ارتفع قطاع الاتصالات 1.05%.

ومالت كفة العرب والخليجيين والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار قيمته 14.32 مليون درهم.

إفصاحات

* تعقد شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية اجتماعاً لمجلس الإدارة غداً لمناقشة فرص استثمارية متاحة.

* أظهرت بيانات سوق أبوظبي أمس تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «بالمز الرياضية» بقيمة 66.4 مليون درهم. وتم تنفيذ الصفقة على 11.06 مليون سهم من أسهم «بالمز » تشكل 7.4% من أسهم الشركة بسعر 6 دراهم للسهم.

* قررت المجموعة العربية للتأمين (أريج) عقد اجتماع مجلس إدارتها 11 فبراير لاعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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