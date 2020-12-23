انطلاق ناجح لنظام المدفوعات الخليجي «آفاق»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة المدفوعات الخليجية وبنجاح المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)، وبدأ 10 الجاري تبادل التحويلات المالية بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي من خلال نظام المدفوعات (آفاق)، وستنضم قريباً بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

ويقدم نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) عديداً من المزايا من أبرزها اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، حيث سيتم تنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، وذلك بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS)، إضافة إلى ذلك يوفر النظام بيئة على قدر عال من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يساهم النظام بتخفيض تكلفة التحويل على العملاء.

بنية إقليمية

ويعد النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية، وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية، وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.

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