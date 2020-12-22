نظام محلي لبيع الأوراق المالية بالمزاد العلني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم، من 11 يناير 2021، بطرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية يسمى برنامج «الأذون النقدية» للمنشآت المالية المرخصة والمستثمرين المؤهلين، وسيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولي والثانوي من خلال حلول مطورة بواسطة بلومبرغ. وتتم تسوية هذه الأوراق المالية من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.

ويهدف البرنامج الجديد للإصدارات إلى توفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ويمثل طرح «برنامج الأذون النقدية»، الذي سيحل محل برنامج شهادات الإيداع التقليدية القائم حالياً، إنجازاً مهماً آخر في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

وستتم عملية تسوية الأذون النقدية في كلا السوقين الأولي والثانوي، من خلال منصة بينية، تم تطويرها بالاشتراك مع بنك يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزي للأوراق المالية الدولية ومقرها بروكسل، وبلومبرغ، الشركة الدولية الرائدة في الخدمات المالية والأخبار.

وسيستخدم المصرف المركزي حلول بلومبرغ لإدارة الأصول والاستثمارات لإدارة عمليات السوق، وسيتم إصدار الأذون النقدية بطريقة المزاد على نحو شفّاف، وحسب جدول زمني منتظم. وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار، والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.

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