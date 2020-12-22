إدراج «بالمز» في سوق أبوظبي الثاني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة بالمز الرياضية (شركة مساهمة خاصة) في منصة «السوق الثاني» ضمن فعالية إدراج افتراضية نظمها السوق أمس، وبدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من أمس. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 150 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم.

ويمثل هذا الإدراج الخامس في السوق في عام 2020. وتعد شركة بالمز الرياضية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها في الإمارات، وتتخصص الشركة بالترويج للأنشطة الرياضية لمواطني الدولة وتعد الشركة المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية.

وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

وقال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: «نحن سعداء باختيار الشركة العالمية القابضة، إحدى كبرى الشركات في المنطقة، إدراج شركة بالمز الرياضية في السوق الثاني والذي يعتبر تأكيداً جديداً على استقرار السوق وموثوقيته ضمن كبريات شركات المنطقة ويؤكد مكانته كوجهة مفضلة للإدراج ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، وذلك من خلال امتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية».

وأفاد فؤاد فهمي درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: «الإعلان عن الإدراج هو تعزيز لجميع الجهود التي تم استثمارها للوصول إلى النجاح الذي حققناه حتى الآن. منذ إنشاء الشركة في عام 2010، شهدنا نمواً سريعاً لتصبح بالمز الرياضية أكبر شركة جوجيتسو في العالم».

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