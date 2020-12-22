تراجع الأسواق المحلية والخليجية تأثراً بـ«العالمية»

المصدر: دبي - عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط مبيعات مكثفة على جميع الأسهم، بالتزامن مع هبوط غالبية أسواق الأسهم الخليجية والعالمية بسبب مخاوف قيام عدد من الدول بفرض قيود على السفر بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كوفيد 19» في المملكة المتحدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 3.84% مسجلاً بذلك أسوأ هبوط يومي منذ نحو 8 أشهر بما يعادل 98.5 نقطة ليغلق دون مستوى 2500 نقطة عند 2460.8 نقطة مع تراجع جماعي لأسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي ما يوازي 0.8% ليصل إلى 5073 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والاتصالات والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 984 مليون درهم موزعة بواقع 480 مليوناً في دبي و504 ملايين في أبوظبي.

وبقيت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضاً في المنطقة الحمراء، حيث هبطت مؤشرات السعودية 1.7%، والكويت بنسبة 0.79%، والبحرين 0.3% وعُمان 0.2%. وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار بنسبة 4.66% مع هبوط و«إعمار العقارية» 4.76% ليصل لأدنى مستوياته منذ أكثر من 9 أشهر بالغاً 3.4 دراهم، و«داماك العقارية» 5% و«إعمار للتطوير» 4.96% و«ديار للتطوير» 4.8% ونزل «الاتحاد العقارية» 4.71%.

وانخفض قطاع البنوك بنحو 3.5% مع تراجع «دبي الإسلامي» 4.5%، و«الإمارات دبي الوطني» 3%، وتراجع «دبي التجاري» 3.8%. ونزل قطاع النقل بنحو 3.86% مع تراجع «العربية للطيران» 4.7% ليصل لأدنى مستوياته في نحو شهر بالغاً 1.22 درهم، و«الخليج للملاحة» 4.86% وتراجع «أرامكس» 3.23%.

وهبط قطاع الاستثمار بنحو 4.74% مع تراجع «شعاع» 4.86% و«سوق دبي المالي» 4.97% و«دبي للاستثمار» 4.7%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بنحو 100.38 مليون درهم، ليغلق عند 1.42 دراهم، وكان «الإمارات للمرطبات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.91% مغلقاً عند 4.47 دراهم، فيما كان سهم «داماك العقارية» الأكثر انخفاضاً 5% بالغاً 1.52 درهم. واتجه المواطنون والعرب للبيع بصافي بيعي قيمته 53.6 مليون درهم.

وعلى الرغم من تلك التراجعات إلا أن الخليجيين والأجانب فضلوا الشراء في الكفة الأخرى. وتراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بانخفاض قطاع العقار بنسبة 3.12% مع هبوط «الدار» 3.1%، ونزل أيضاً «رأس الخيمة العقارية» 3.6%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.48% مع نزول «بنك رأس الخيمة الوطني» 1.8%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» وبنك الشارقة بنحو 2.06% و4.55% و4.93% على التوالي.

ونزل قطاع الطاقة بنحو 3.5% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 4.93%. كما هبط دانة غاز 4.96%.

وفي المقابل صعد قطاع الخدمات بنحو 1.3% مستمداً الدعم من مكاسب «طيران أبوظبي» 2.6%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.13% مع صعود «العالمية القابضة» 1.03%.

إفصاحات

★ أعلنت شركة دار التأمين أنها حافظت على تصنيفها الائتماني «+B» (جيد) للجدارة الائتمانية وعلى تصنيف ائتماني للمُصدِّر «-BBB» طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين، للسنة الثانية على التوالي، من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية «إيه إم بيست».

★ أعلنت شركة الإثمار القابضة أن مجلس إدارتها سوف ينعقد يوم 11 فبراير 2021 لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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