«بي إتش مباشر» وكيل إقراض في السوقين

المصدر: (دبي- البيان)

حصلت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، مؤخراً على ترخيص وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وتعتبر عملية الإقراض والاقتراض بنقل لملكية الأوراق المالية مؤقتاً من مستثمر (المُقرض) إلى آخر (المقترض)، مع التزام المقترض بإعادة الأسهم في أي وقت خلال أو بعد نهاية الفترة المتفق عليها.

ويسمح الترخيص للشركة بتنفيذ معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوقين، وذلك بتفويض الشركة للعمل وكيل إقراض واقتراض، وتنفيذ معاملات الأوراق المالية نيابة عن الآخرين.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة، يسعدنا الحصول على هذا الترخيص، وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية، ما سيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات المالية لعملائنا وتعزيز مكانتنا مقدم خدمات مالية في السوق، وهو ما يعتبر مؤشراً على مكانة ودور «بي إتش مباشر» في السوق المالية، ويشكل عاملاً محفزاً إضافياً لشركتنا من أجل تحقيق المزيد من التميز والنجاح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز