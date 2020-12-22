«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة أفضل أتمتة

المصدر: (دبي- البيان)

حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل تنفيذ لأتمتة العمليات» المرموقة تقديراً لبرنامجه للأتمتة الروبوتية للعمليات، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ذا آسيان بانكر» للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية 2020.

وحظي البنك بإشادة عالمية نظراً لجهوده في تعزيز تجربة العملاء، وتقديم الخدمات غير الورقية والكفاءة العالية في العمليات، إضافة إلى الحد من المخاطر باستخدام الأتمتة الروبوتية للعمليات بدعم من شركة «أوتوميشن إيني وير»، الرائدة عالمياً في الأتمتة الروبوتية للعمليات، ونجح البنك بتوسيع نطاق تطبيق العمليات المؤتمتة، والتي تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف أكثر من 100 حل مؤتمت عبر أقسامه للخدمات المصرفية للأفراد؛ والشركات والمؤسسات؛ وعمليات الامتثال.

ويعتبر البنك سبّاقاً إلى الرقمنة والابتكار في مجال الخدمات المصرفية، باستثمار قدره مليار درهم على مدار ثلاث سنوات لرقمنة عمليات وتفاعل العملاء.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في البنك: «خلال الأوقات العصيبة التي شهدناها جميعاً هذا العام مع الجائحة ، حرصنا من جانبنا على مواصلة بذل الجهود والاستثمارات المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي، الذي يثبت يوماً تلو الآخر أهميته الكبيرة ودوره الحيوي في دفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي. وتجسد الجائزة تتويجاً للإنجاز المتميز الذي حققته ممارسات البنك في الأتمتة الروبوتية الذكية».

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