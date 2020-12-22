«جي إف إتش» تستحوذ على مستودعين بإسبانيا

المصدر: (المنامة - البيان)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الاستحواذ الناجح على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرقي إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي 77 مليون دولار.

والعقاران مؤجران بموجب عقد طويل الأجل لشركة «أمازون روود ترانسبورت إس. إل. يو»، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية. وسوف يستفيد الاستثمار من قبل جي إف إتش في هذين العقارين اللذين يغطيان مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، من مقومات السوق القوية في مجال اللوجستيات وقطاع مستودعات التخزين بشكل عام، فضلاً عن قطاع التجارة الإلكترونية في إسبانيا الذي يشهد نمواً ومزيداً من إمكانيات التوسع.

وقال نائل مصطفى، الرئيس الإداري لتطوير الأعمال لمجموعة جي إف إتش المالية: «نواصل بناء محفظتنا العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل، والقادرة على تحقيق عوائد مجزية للمجموعة ولمستثمرينا. تم إبرام هذه المعاملة، التي تعد الأولى لنا في إسبانيا، استناداً إلى عدد من الديناميكيات الفريدة والتي من بينها الموقع الاستثنائي والواعد لكلا الأصلين الواقعين بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز