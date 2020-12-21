تباين أداء الأسهم المحلية وتراجع مستويات السيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، مع تراجع مستويات السيولة. وواصل سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي معززاً مكاسبه فوق مستوى 2550 نقطة بدعم من مشتريات العرب والمواطنين، والتي تركزت غالبيتها على أسهم منتقاة في العقارات والاستثمار، وصعد المؤشر العام 0.35%، ليغلق عند 2559.24 نقطة محققاً مكاسب سوقية بلغت 441 مليون درهم.

فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح طفيفة للجلسة الثانية، بعد تسجيله أعلى مستوى خلال 9 أشهر ونصف في جلسة الأربعاء الماضي، ليتراجع بنسبة 0.42%، إلى 5113.77 نقطة، بضغط من هبوط قطاع البنوك.

وتراجعت السيولة من 643 مليون درهم في جلسة الخميس الماضي، إلى 548.45 مليون درهم بجلسة أمس، منها 228.918 مليوناً في دبي، و319.53 مليوناً في أبوظبي.

وفي سوق دبي، زاد قطاع العقار بنسبة 1.43%، بفعل ارتفاع «داماك العقارية» 4.6% تزامناً مع إعلان أن مجلس إدارتها سيبحث الأربعاء صفقة استحواذ محتملة تتضمن رفع مساهمة الشركة في مشروع «ناين المز» في لندن، وارتفاع «إعمار للتطوير» 2.2% بعدما أعلنت الشركة عن تغيير بالإدارة العليا بالشركة. وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.82%، بفعل تراجع «أبوظبي الأول» 1.2%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.32%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز