«آفاق» تفوز بجائزة الابتكار في التكنولوجيا المالية

المصدر: (دبي - البيان)

فازت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المتخصصة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات في الإمارات، بجائزة أفضل شركة في تبني أدوات التكنولوجيا والحوكمة في قطاع الصيرفة الإسلامي، وذلك ضمن جوائز منصة «آي بي إس إنتيليجنس» العالمية للابتكار في التكنولوجيا المالية (فينتك) التي أقيمت مؤخراً عبر الإنترنت.

تم اختيار «آفاق الإسلامية للتمويل» من بين 220 مصرفاً وموزعاً للمنتجات التكنولوجية من 52 دولة، وذلك تكريماً لإنجازاتها في تحفيز الإبداع والتميّز في المجالات الرئيسة لمنظومة التكنولوجيا المالية، والتطبيق الناجح لحلول «فينتك» المقدمّة من شركة «إنفوسيس فيناكل».

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»: نأمل أن تكون الجائزة حافزاً لنا لمزيد من الإنجازات في تطوير البنية التحتية الرقمية.

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