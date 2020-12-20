الأسهم المحلية على أعتاب مكاسب جديدة قبل نهاية 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقّع خبراء ومحللو أسواق مال أن تحقق الأسهم الإماراتية مكاسب جديدة قبل نهاية العام الجاري مدعومة بجملة من المحفزات علي رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بشهادة مؤسسات دولية، وأيضاً توافر لقاح ضد «كوفيد 19» بما سيساعد الاقتصادات العالمية على التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

وقال الخبراء والمحللون لــ «البيان الاقتصادي»، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح بالفعل في تعويض جميع خسائره منذ بداية العام وتحول نحو الدفة الخضراء، بينما لا تزال قرابة 200 نقطة تفصل سوق دبي عن تعويض جميع خسائره وإنهاء العام الجاري على المكاسب وهو المتوقع تحقيقه في الجلسات القادمة مع استمرار حالة التفاؤل وتحسن المعنويات وزيادة الشهية الاستثمارية.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 1.25% أو ما يعادل 63.5 نقطة منذ بداية العام الجاري، فيما تراجع سوق دبي خلال الفترة ذاتها بنحو 7.88% أو ما يعادل 200 نقطة وذلك بعدما نجح في تقليص جانب كبير من خسائره بعد هبوطه خلال ذروة الجائحة لمستوى 1663 نقطة.

مكاسب قياسية

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن الأسهم الإماراتية حققت مكاسب قياسية في الأسابيع الماضية للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح رأسمالها السوقي قرابة 29 مليار درهم، وواصلت مؤشراتها اختراق قمم ومستويات جديدة معززة بجملة من المحفزات على رأسها التقدم المستمر في تطوير لقاحات فعالة ضد «كوفيد 19»، وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني بعد منح «موديز» تصنيفاً سيادياً للإمارات هو الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية.

وأضاف أنه في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات في الأسواق المحلية وأيضاً الإقليمية والعالمية من المتوقع أن تسجل الأسواق الإماراتية مزيداً من التقدم والمكاسب قبل نهاية العام الجاري، خصوصاً مع زيادة وتيرة ضخ الأجانب والمؤسسات لمزيد من الاستثمارات لاقتناص الفرص المحلية.

معنويات مرتفعة

من جانبه، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إنه من المتوقع أن تستمر الأسواق الإماراتية في تحقيق المكاسب، حيث لامس سوق أبوظبي مستويات لم يشهدها منذ فبراير الماضي، فيما وصل سوق دبي إلى مستويات مطلع مارس الماضي.

وأضاف أن الأجواء لا تزال إيجابية وهناك حالة من التفاؤل مسيطرة على المستثمرين مع استقرار الوضع الصحي العالمي وارتفاع معنويات المستثمرين مع توصل العديد من الشركات المطورة للقاح فعال ضد «كوفيد 19» وثبوت فعاليته والبدء باعتماده من قبل الحكومات، مما زاد من الآمال المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي في الفترة القادمة والعودة تدريجياً إلى النشاط.

أخبار إيجابية

قال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، إن الأسواق المحلية حققت مكاسب قوية خلال الأشهر الماضية معزّزة بمجموعة من الأخبار الإيجابية يتصدرها قوة ومتانة اقتصاد الإمارات بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف أن هناك أيضاً محفّزات على صعيد الشركات من المتوقّع أن تعزز من أداء الأسهم المحلية في الفترة المقبلة، وهو ما يحفزها على مزيد من النشاط والزخم وتعويض جميع خسائرها خلال فترة الجائحة.

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