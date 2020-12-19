دبي فوق مستوى 2550 نقطة وأبوظبي يرتفع 0.5 %

المصدر: دبي – عمرو عادل

عززت الأسهم مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، وعززت مؤشراتها تواجدها عند مستويات قمم جديدة بدعم جملة من المحفزات على رأسها التقدم المستمر في تطوير لقاحات فعالة ضد «كوفيد- 19»، وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وصعد سوق دبي 0.13%، ليغلق فوق مستوى 2550 نقطة عند 2550.29 نقطة وسط صعود قطاع الاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.51% عند 5135.21 نقطة مدفوعاً بمكاسب البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.62 مليارات درهم منها 1.122 مليار درهم في دبي، و2.49 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 1.86 مليار سهم، موزعة بواقع 1.20 مليار في دبي و656.04 مليوناً في أبوظبي، من خلال 34.03 ألف صفقة. وبلغ إجمالي المكاسب السوقية 2.97 مليار درهم موزعة على 2.31 مليار درهم بسوق أبوظبي و657 مليون درهم بسوق دبي المالي.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: واصلت الأسواق الإماراتية البقاء في المنطقة الخضراء، حيث نجح سوق أبوظبي في تسجيل صعود أسبوعي مرة أخرى فيما ارتفع سوق دبي بشكل طفيف هذا الأسبوع بعد أن سجل أكبر وتيرة صعود له منذ مطلع مايو خلال الأسبوع الماضي. وأضاف: «تبدو الأجواء إيجابية تماشياً مع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية على ضوء التفاؤل حيال اتفاق التحفيز الاقتصادي والتقدم الحاصل على صعيد اللقاحات من قبل العديد من الشركات المطورة حيث خفف ذلك من المخاوف من انتشار الفيروس مرة أخرى بشكل كبير وأن القيود قد تنتهي مع حملة التطعيم».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 2.97% مع صعود «الرمز كوربوريشن للاستثمار» 7.3% بعد الإعلان عن تنفيذ شركة الرمز كابيتال التابعة لها أول عملية إقراض واقتراض أوراق مالية لتسوية صفقة صناعة السوق، إضافة لصعود «دبي للاستثمار» 3.52%، و«سوق دبي» 1.08%، و«شعاع كابيتال» 3.9%.

وارتفع قطاع التأمين 1.82% مع ارتفاع «الإسلامية العربية للتأمين -سلامة» 4% مع توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية خاصة بنسبة 5.25 % ما يُعادل 5.25 فلوس للسهم من رأس المال، إضافة لصعود «المجموعة العربية للتأمين -أريج» 1.33%.

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 188.48 مليون درهم، تلاه «دبي للاستثمار» 121.55 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 92.026 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 31.86%، تلاه «غلفا للمياه» 9.6%، ثم «الرمز كوربوريشن» 7.3%، فيما تصدر التراجعات «دبي للمرطبات» 6.05%، تلاه «الخليج للملاحة» 5.82%، ثم «دبي الوطنية للتأمين» 4.4%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 52.33 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.8% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.22% و«أبوظبي التجاري» 3.3% و«أبوظبي الإسلامي» 3.4% و«الشارقة الإسلامي» 4%، وزاد قطاع الاتصالات 0.23% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها وارتفع قطاع الطاقة 1.2% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 6.5% و«دانة غاز» 1.8%.

وصعد قطاع الصناعة 1.2% مدفوعاً بنمو «رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض» 14.9% و«أبوظبي لبناء السفن» 11.3% و«أركان لمواد البناء» 7.5%، فيما تراجع قطاع العقارات 0.66% مع انخفاض «الدار العقارية» 0.93% و«رأس الخيمة العقارية» 0.84%، فيما تراجع قطاع السلع اﻻستهلاكية 0.6% مع انخفاض سهم «أغذية» 1.15%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 579.35 مليون درهم، تلاه «الدار» 534.32 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 433.30 مليون درهم مع صعوده 0.5%.

تباين

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو البيع في سوق دبي المالي بصافي استثمار 37.06 مليون درهم، بينما اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 2.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 37.13 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 2.89 مليون درهم.

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