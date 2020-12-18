سوق دبي يواصل الصعود.. والسيولة 650 مليوناً

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسهم في ختام جلسة أمس، مع ارتفاع السيولة لتقترب من 650 مليون درهم. وواصل سوق دبي صعوده إلى مستويات جديدة، لليوم الثاني، وذلك بدعم من مشتريات العرب والخليجيين، والتي تركزت غالبيتها على أسهم منتقاة في البنوك والعقارات والاستثمار.

وصعد سوق دبي 0.34%، ليغلق عند 2550.3 نقطة، محققاً مكاسب 1.09 مليارات درهم، فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح طفيفة، بعد تسجيله أعلى مستوى خلال 9 أشهر ونصف، ليتراجع بنسبة 0.36%، إلى 5135.22 نقطة، مع انخفاض العقار والاتصالات والبنوك.

وزادت السيولة من 583.6 مليون درهم، إلى 643 مليون درهم أمس، منها 217.94 مليوناً في دبي، و425.09 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وزاد قطاع البنوك 0.60%، بفعل ارتفاع «دبي التجاري» 2.6%، وارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.93%، و«دبي الإسلامي» 0.22%. وصعد قطاع السلع بنسبة 1.34%، مع ارتفاع «الإمارات للمرطبات» 14.75%، تزامناً مع السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%، و«دي إكس بي» 0.84%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.1%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.38%، و«سوق دبي» 0.32%، فيما تراجع «السلام القابضة» 2.4%.وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.08%، مع صعود «إعمار مولز» 1.07%، إضافة لصعود «داماك العقارية» 0.66%، فيما تراجع «إعمار العقارية» 0.28%، وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.2%، مع ارتفاع«سلامة» 0.46%.

وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط، مستقطباً سيولة بـ 56.44 مليون درهم، ليغلق عند 1.47 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، بتداولات 45.2 مليون درهم، متراجعاً إلى 3.52 دراهم.

وسجل سهم «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع بنسبة 14.75%، إلى 3.89 دراهم، فيما كان سهم «دبي للمرطبات» على رأس الخاسرين بنسبة 4.72%، إلى 10.1 دراهم. ومال المستثمرون العرب والخليجيون للشراء، بصافي 8.69 ملايين درهم، فيما اتجه الأجانب والمواطنون للبيع.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.4%، بفعل تراجع «أبوظبي الأول» و«رأس الخيمة الوطني» 1.04% لكل منهما، كما تراجع «بنك الشارقة» 1.47%.وانخفض قطاع العقارات 1.43%، مع انخفاض سهم «الدار العقارية» 1.24%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.4%، بفعل تراجع سهم «أغذية» 0.46%.

إفصاحات

★ وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلوس للسهم الواحد.

★ أعلن بنك دبي التجاري فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى 7 يناير 2021.

★ تعقد شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة اجتماعاً لمجلس إدارتها 23 ديسمبر لمناقشة واعتماد ميزانية الشركة لعام 2021.

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