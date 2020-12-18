«سوق أبوظبي العالمي» و«جزر فيرجن» يعزّزان التعاون عبر الحدود

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أبرمت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ورقة تعاون مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، بهدف تعزيز التعاون الدولي عبر الحدود. ووقّع بيان التعاون كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي للسلطة، وجنيفر بوتر كويستيلز، المدير العام بالإنابة للجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية.

وسيتعاون الجانبان في دعم وظائف التسجيل المشتركة مثل تقديم الخبرات الضرورية في الأطر التكنولوجية والإجرائية الخاصة بكل منهما، وتسهيل الأنشطة القابلة للتطبيق ضمن ولاياتهم القضائية، ودعم تكامل المعايير الدولية مع أفضل الممارسات عبر عملياتهم.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: «يعدّ اتفاقنا بمثابة دليل إضافي على جهودنا لضمان الحفاظ على علاقات فعّالة ومفيدة للطرفين بين أبوظبي وأصحاب المصلحة الماليين على الصعيد الدولي. وسنعمل على تعزيز التزام سلطة التسجيل في السوق على المدى الطويل، من أجل تطوير محفظة شركائها وتعزيز عروضها باستمرار».

وستوفّر السلطة واللجنة لبعضهما البعض فرص التدريب والإعارة، كما سوف يسهّلان الاتصالات المتكررة التي من شأنها تحقيق مصالحهما الفضلى. وسيتبادل الطرفان الأفكار والخبرات.

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