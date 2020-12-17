الأسهم تربح 4 مليارات والمعنويات الإيجابية تعود للأسواق

المصدر: دبي - عمرو عادل

عادت المعنويات الإيجابية إلى الأسواق المحلية، أمس، وربح رأس المال السوقي للأسهم مكاسب تقترب من 4 مليارات درهم، مدعومة بتغليب المستثمرين لقرارات الشراء على البيع في غالبية القطاعات، لا سيما مع تداول الأسعار عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وعاد سوق دبي للمربع الأخضر بعدما صعد بنسبة 0.43% إلى مستوى 2541.44 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم الاستثمار والعقارات والبنوك، وزاد سوق أبوظبي بنحو 0.41% ليغلق عند 5153.89 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

وبقيت السيولة عند مستويات متراجعة، لتصل إلى 583.6 مليون درهم، منها 207.08 ملايين في دبي، و376.51 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 286.34 مليون سهم، موزعة بواقع 205.24 ملايين في دبي، و81.10 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5563 صفقة. وواصلت رسملة الأسهم ارتفاعها فوق مستوى تريليون درهم بعد مكاسب سوقية تتجاوز 3.85 مليارات درهم في سوقي دبي وأبوظبي.

سوق دبي

وزاد قطاع البنوك 0.45% بفعل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.94%، و«أملاك للتمويل» 1.11%، مع استقرار «دبي الإسلامي» دون تغيير. وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.56% مع ارتفاع «داماك العقارية» 3.4% تزامناً مع عقد شراكة تمويل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، و«إعمار مولز» 1.1%، و«إعمار للتطوير» 0.73%، فيما تراجع «إعمار العقارية» 0.3%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.65% مع صعود «الرمز كوربوريشن للاستثمار» 7.3% بعد الإعلان عن تنفيذ شركة الرمز كابيتال التابعة لها أول عملية إقراض واقتراض أوراق مالية لتسوية صفقة صناعة السوق، إضافة لصعود «دبي للاستثمار» 2.11%، و«سوق دبي» 0.32%، و«المدينة للتمويل والاستثمار» 3.3%، وزاد قطاع الخدمات بنسبة 0.86% مع ارتفاع سهم «الوطنية للتبريد» 1.15%، و«أمانات القابضة» 0.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 44.063 مليون درهم، ليغلق عند 3.53 دراهم، تلاه سهم «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» بتداولات 31.28 مليون درهم، متراجعاً 0.9% إلى 0.880 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 25.64 مليون درهم، ليصل عند 4.65 دراهم.

وسجل سهم «الرمز كوربوريشن للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 7.27% إلى 0.590 درهم، فيما كان سهم «مجموعة السلام القابضة» على رأس الخاسرين بنسبة 2.36% إلى 0.331 درهم. ومال المستثمرون الخليجيون للشراء، بصافي 11.5 مليون درهم، فيما اتجه العرب والأجانب والمواطنون للبيع.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.4% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 0.6% و«الشارقة الإسلامي» 0.26%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.41% و«بنك الشارقة» 2.86%، كما ارتفع قطاع العقار 0.24% على أثر صعود «الدار» 0.62%، فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.05%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.7% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.6% بفعل تراجع سهم «دانة غاز» 1.2%.

إفصاحات

* أعلنت «أرابتك القابضة» أن مجلس إدارتها الذي عقد الثلاثاء الماضي، تابع إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة.

* أوضحت «داماك العقارية» أن 72.22% من إجمالي أسهم الشركة مملوكة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة حسين سجواني، و13% من الأسهم مملوكة لأفراد من عائلة سجواني، و3% مملوكة لمستثمرين أجانب.

* أعلنت «بالمز» نشرة الاكتتاب الخاصة بإدراج أسهمها في السوق الثاني بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم إدراجها تحت رمز (PALMS) اعتباراً من 21 ديسمبر 2020.* وافق مجلس إدارة بنك دبي التجاري على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات 2021 – 2024.

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