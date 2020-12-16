أبوظبي الأول يفتتح مكتباً تمثيلياً بجاكرتا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، توسعة شبكة مكاتبه العالمية في آسيا مع افتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وسيعمل بنك أبوظبي الأول- إندونيسيا على تسهيل التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وآسيا. وسيدعم المكتب التمثيلي مصالح عملاء بنك أبوظبي الأول في إندونيسيا من خلال تسهيل التواصل بين الأسواق وتقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات الدقيقة والشاملة عن السوق، بالتزامن مع تعزيز العلاقات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والبنوك في إندونيسيا.

كما سيعمل المكتب على تفعيل التواصل بين نخبة العملاء من الشركات والمؤسسات المالية في إندونيسيا، والتي تتطلع إلى توسعة نطاق أعمالها التجارية في الإمارات ودول التعاون ومصر، إضافة إلى تسهيل المبادرات الاستراتيجية وعقد الشراكات بين الحكومات.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تمتلك إندونيسيا الاقتصاد الأكبر على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وتعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لمنطقتنا، الأمر الذي رسخ مكانتها بين الوجهات الاستثمارية الإماراتية المفضلة في الخارج، لكونها تتمتع بمقومات نمو كبيرة مستقبلاً. وسيعمل بنك أبوظبي الأول من خلال المكتب التمثيلي الجديد على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

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