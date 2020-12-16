الأسهم المحلية تستسلم لجني الأرباح والسيولة 611 مليوناً

المصدر: دبي – عمرو عادل

شهدت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس تراجعاً بضغط من عمليات جني أرباح محدودة استهدفت عدداً من الأسهم، بعد صعودها لقرب مستويات ما قبل الجائحة.

وانخفض سوق دبي 0.96%، ليغلق عند 2530.56 نقطة بضغط من تراجع قطاعي العقار والبنوك، وانخفض سوق أبوظبي 0.41% إلى 5132.87 نقطة بضغط من قطاع البنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 611 مليون درهم، منها 397.7 مليوناً في أبوظبي و213.2 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 316.34 مليون سهم، موزعة بواقع 101.75 مليون في أبوظبي و214.59 مليوناً بدبي، بإجمالي صفقات بلغ 6413 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع العقارات 1.53%، على مؤشرات سوق دبي، مع هبوط «إعمار العقارية» 2.75 %، و«إعمار للتطوير» 1.8% و«الاتحاد العقارية» 1.68%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 0.54% و«داماك العقارية» 0.68%.

ونزل قطاع البنوك 1.25%، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.3%، و«دبي الإسلامي» 0.43%، و«أملاك للتمويل» 0.73%، فيما ارتفع «مصرف السلام السوداني» 2.41% بعد تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.02%، مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 1.4%، و«سوق دبي» 0.11%، و«مجموعة السلام القابضة» 1.74%، وتراجع قطاع السلع 0.3%، مع تراجع «دبي للمرطبات» 1.4% و«دي إكس بي» 0.83%، فيما قفز «الإمارات للمرطبات» 14.9%، و«غلفا للمياه» 9.6%.

وخالف قطاع التأمين اتجاه السوق وارتفع بنسبة 3.3% مدفوعاً بصعود «سلامة» 6.5% بالغاً مستوى 0.88 درهم، وهو أعلى مستوى للسهم في أكثر من 6 سنوات بعد إعلان الشركة عن توزيعات نقدية خاصة.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 38.98 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر وتيرة صعود، 14.92%، فيما كان «غلفا للمياه» 9.6%.

ومال المستثمرون العرب والأجانب للبيع، بصافي 30.62 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون للشراء.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.6%، مع نزول «أبوظبي الأول» 0.74%، و«أبوظبي التجاري» 0.32%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، و«بنك الشارقة» 1.41%، وتراجع قطاع الطاقة 0.64%، على وقع هبوط سهم «طاقة» 4%، و«دانة غاز» 0.94%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.35%، مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، و«العالمية القابضة» 0.5%. وانخفض أيضاً قطاع الصناعة 0.34%، مع انخفاض «أركان للبناء» 4.6%، و«أبوظبي لمواد البناء» 2%، فيما زاد قطاع العقار 0.3%، مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.31%.

إفصاحات

★ تعقد الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) اجتماعاً لمجلس الإدارة بالتمرير يوم غد الخميس للنظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلوس إماراتي للسهم الواحد.

★ قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة بالمز سبورت للتداول في السوق تحت رمز (PALMS) اعتباراً من 21 ديسمبر 2020 ضمن السوق الثاني، على أن يوقف تداول أسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق.

★ أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة عن بيع أحد أصولها بقيمة تمثل 5% من رأسمال الشركة وذلك لسداد الدفعة الثانية والأخيرة من التسوية مع أحد البنوك المحلية، وسيترتب على ذلك ربحاً قدره 20.04 مليون دينار كويتي يظهر أثره في الربع الرابع 2020.

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