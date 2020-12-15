الأسهم تواصل الصعود.. والسيولة ترتفع إلى 783 مليون درهم

المصدر: دبي – عمرو عادل

صعدت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع مواصلة المؤشرات التحليق لمستويات قياسية في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المتداولين وسط تحسن ملحوظ في السيولة.

وارتفع سوق دبي 0.34% إلى 2555 نقطة، مواصلاً طريق العودة لمستويات ما قبل الجائحة مع صعود العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي 0.26% عند 5154 نقطة، بدعم من ارتفاع البنوك.

سجلت سيولة الأسهم الإجمالية زيادة من 558.4 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 783.8 مليون درهم أمس، منها 506.84 ملايين في أبوظبي و277 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 515.26 مليون سهم، موزعة بواقع 189.76 مليوناً في أبوظبي و325.5 مليوناً بدبي، بإجمالي صفقات بلغ 8525 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 1.43% مع نمو «دبي للاستثمار» 2.13%، وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78% مع ارتفاع «دي إكس بي» 0.84%، كما ارتفع قطاع النقل مع صعود «أرامكس» 2.6%، وارتفع قطاع العقارات 0.2% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.11%، وزاد قطاع البنوك 0.31% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.93% فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.21%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 34.63 مليون درهم، تلاه «أرامكس» 31.77 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 30.72 مليون درهم، وحقق «المجموعة العربية للتأمين - أريج» أكبر ارتفاع بنسبة 1.33%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.04%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 127.18 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.5% لكل منهما، إضافة إلى صعود مصرف أبوظبي الإسلامي 1.9%.

كما ارتفع قطاع الخدمات تزامناً مع ارتفاع سهم الجرافات البحرية 5.08%، وصعد قطاع الاتصالات 0.23% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 2.5%، فيما انخفض سهم طاقة بنسبة 3.2% بعد ما أعلنت الشركة عن موافقة الجمعية العمومية المنعقدة أمس، على السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين وبشكل تصاعدي للأعوام 2020 حتى 2022.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 95.55 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 81.4 مليون درهم. وحقق «مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة- سوداتل» أكبر ارتفاع بنسبة 5.4%، فيما كان «إشراق للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.61%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 24.36 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير اجتماعاً الخميس المقبل لمناقشة التغييرات المطلوبة في مناصب مجلس الإدارة للامتثال لمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

★ قرر مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار عقد اجتماع، الخميس المقبل، لمناقشة ومتابعة نشاط الشركة وموازنة عام 2021.

★ أعلنت شركة الإثمار القابضة عن تعيين كي بي إم جي البحرين كمستشارين ماليين، وشركة حسن رضى ومشاركوه كمستشارين قانونيين فيما يتعلق بخطة بنك البحرين والكويت لشراء أعمال بنك الاستثمار في البحرين.

★ قررت الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين النظر في تخفيض رأس المال إلى 100 مليون درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء، والسماح بتملك الأجانب بنسبة 49% في أسهم الشركة.

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