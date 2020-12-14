شراكة بين «راك بنك» و«متلايف» لتوفير حلول التأمين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة متلايف، المتخصصة في مجال التأمين والمعاشات وبرامج حوافز الموظفين، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عشر سنوات مع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) وذلك بهدف تزويد عملاء البنك بحلول شاملة للتأمين على الحياة في دولة الإمارات. وتوفر الشراكة حلولاً تنافسية متعددة الاستخدامات للتأمين على الحياة لعملاء البنك مع أعلى حد للتأمين غير الطبي بما يبلغ 1.25 مليون دولار وقيمة استحقاق استثنائية ومنصة Mpower التي تتميز بكونها أول منصة سهلة الاستخدام تقدم خدمات مبيعات رقمية.

ووقع فريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، وديميتريس مازاراكيس، مدير عام متلايف الخليج على تلك الشراكة طويلة الأمد، في حفل أقيم بالمقر الرئيسي لبنك رأس الخيمة الوطني.

وقال ديميتريس مازاراكيس، مدير عام متلايف الخليج: «يسرنا أن يكون لدينا شريك يشاطرنا رؤيتنا المتمثلة في جعل خدمة العملاء أولى اهتماماتنا. وإلى جانب مساعدة الناس على تأمين مستقبلهم المالي، فإنه يقع على كاهلنا أيضاً مسؤولية إثبات قدرتنا على حمايتهم. ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نضمن طرح منتجات توفر المزيد من المقومات التي تُطمئن حاملي البوالص لدينا إلى إمكانية شمولهم بالتغطية التأمينية مهما كلف الأمر».

ومن جانبه صرح فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: «يمثل التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي تبلغ مدتها عشر سنوات، تضافر جهود متلايف وبنك رأس الخيمة الوطني لبناء أسس الشفافية واستفادة العملاء في سوق التأمين المصرفي على الحياة. وستُترجم الفعالية الرقمية والسعرية الناتجة عن شراكتنا بشكلٍ تكاملي إلى القيمة المُقدمة للعميل من خلال عروض المنتجات الفعالة. كما أن الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم من وسائل رقمية وطرح منصة «Mpower» يدعمان اختيار المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد من خدمات التأمين لجميع عملاء بنك رأس الخيمة الوطني».

كما أضاف: «يعتبر التأمين المصرفي أحد محاور التركيز الأساسية لبنك رأس الخيمة الوطني ويشكل جزءاً مهماً من القيمة المقدمة للعملاء. ويتسق تركيز متلايف القوي على العملاء والتزامها التام نحو المنطقة مع رؤيتنا الخاصة. كما أننا نتطلع إلى زيادة التعاون مع متلايف عبر شبكتنا في الإمارات العربية المتحدة».

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