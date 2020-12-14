الحكومة المصرية تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

المصدر: د ب ا

نفت الحكومة المصرية اليوم الاثنين ما تردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، مُشددةً على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها.

وأشارت إلى أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

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