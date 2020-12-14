الأسهم تحافظ على مسارها الصعودي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حافظت الأسهم على مسارها الصاعد في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 2.2 مليار درهم مع سيطرة الهدوء على التعاملات وسط سيولة قرب 560 مليوناً مع ترقب المستثمرين لمزيد من المحفزات الإيجابية.واستقر سوق دبي عند 2546.61 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي 0.61% إلى 5140.57 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة 558.4 مليون درهم منها 206.2 ملايين في دبي، و352.24 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

عزز استقرار سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.16% مع نمو «إعمار العقارية» 0.27% و«داماك» 1.38% فيما انخفض «إعمار مولز» 0.53% و«الاتحاد العقارية» 1.61%، بينما هبط قطاع البنوك 0.2% مدفوعاً بانخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.91% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.42%.

ونزل قطاع النقل 0.27% مع صعود «أرامكس» 0.46% و«الخليج للملاحة» 0.44%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.19% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 0.7% فيما صعد «شعاع» 4.63% و«سوق دبي المالي» 0.53%.

هيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط مستقطباً 25.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 25.6 مليون درهم، وحقق «شعاع » أكبر ارتفاع بنسبة 4.63%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.15%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بـ 16.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.09% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.36% و«أبوظبي التجاري» 0.48% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وصعد قطاع العقار 0.88% مع ارتفاع «الدار» 0.93%.

وزاد قطاع الطاقة 0.5% على وقع مكاسب «دانة غاز» 1.52% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.28% واستقر «طاقة»، ونما قطاع الاستثمار 0.26% بدعم ارتفاع «إشراق» 5.88% فيما ثبتت أسعار «العالمية القابضة» و«الواحة» دون تغيير، وتراجع قطاع الاتصالات 0.23% عقب هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

تزعم «الدار» النشاط مستقطباً 86.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 73.37 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 61.7 مليون درهم، وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع 10.87%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

إفصاحات

★ أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة في بورصتي دبي والكويت، أن إحدى شركاتها التابعة المملوكة بنسبة 100 %، قامت ببيع عقار مملوك لها داخل الكويت بقيمة 2.25 مليون دينار، وأن تلك الصفقة ستحقق ربحاً قيمته 150 ألف دينار.

★ قرر مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة عقد اجتماع غداً.

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